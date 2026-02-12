Se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar în Dealurile Vestice se ating 16 grade.

În Dobrogea și Bărăgan se adună norii, iar din când în când o să picure trecător. Vântul se întețește în Deltă, pe unde suflă cu 60 de km/h. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 14 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se face mai cald decât miercuri. Maximele depășesc valorile normale și vor fi în jur de 13 grade. Soarele se arată trecător, iar pe parcursul zilei e posibil să vină și câțiva stropi de ploaie.

Temperaturile cresc și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde termometrele vor indica 10 grade după prânz. Avem înnorări, scurte perioade cu soare și un vânt liniștit. În nordul regiunii s-ar putea să plouă slab, iar vântul prinde putere la altitudini mari.

Vremea în Transilvania

Norii se înmulțesc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde o să picure trecător, în unele zone. La munte apar precipitații sub toate formele, iar vântul bate tare în zona înaltă. Temperaturile cresc față de ieri și ajung la 13 grade.

Un aer mai cald pătrunde și în ținuturile vestice, iar în zona deluroasă se pot atinge 16 grade - valori mai potrivite pentru luna aprilie. Se înnorează din când în când, vin și câțiva stropi de ploaie, iar în sudul Banatului vântul atinge viteze de 60 de km/h.

În Transilvania soarele se arată trecător, dar precipitațiile apar mai ales în zona montană. Tot acolo, la altitudini mari, se pornește vântul, iar temperaturile mai cresc față de ziua trecută și se ating 15 grade. La începutul zilei sunt condiții de ceață în depresiuni.

Vremea în Oltenia

Și în Oltenia avem scurte perioade însorite. Se face mult mai cald decât miercuri, iar după prânz vor fi în jur de 13 grade. Ieri maximele s-au oprit pe la 3...4 grade. Vântul nu pune probleme și nu prea mai sunt semne de precipitații.

Cam la fel va fi și în sudul României: soare cu nori, vânt domol și temperaturi în creștere. La amiază se ating 13 grade în Lunca Dunării. Dimineață, pe la câmpie e posibil să apară ceață.

Vremea în București

În București sunt condiții de ceață la începutul zilei. Apoi vedem și soarele printre nori. Se încălzește și maxima ajunge pe 11 grade, iar spre seară e posibil să picure trecător.

Vineri se schimbă vremea. Se înnorează, o să plouă, iar la începutul zilei e posibil să apară ceața. Maxima se oprește la 8 grade - dar și aceasta este o valoare mai ridicată decât ar trebui.

Sâmbătă norii se risipesc și se face mult mai cald decât ar fi normal. Avem o amiază cu atmosferă de primăvară și o maximă de 15 grade. Spre seară și în noaptea de sâmbătă spre duminică vin alte ploi și se intensifică vântul.

Duminică se mai încălzește puțin și se ating 16 grade. O să mai plouă în prima parte a zilei, dar apoi cerul se mai degajează. Vântul continuă să agite atmosfera atât ziua, cât și pe parcursul nopții.

Vremea la munte

La munte găsim vreme caldă pentru această perioadă și temperaturi mai ridicate decât ieri. Se înnorează din când în când. O să picure trecător, iar în zonele înalte o să fie un pic de lapoviță sau ninsoare. Și tot pe creste se intensifică vântul și o să ajungă la viteze de 60 de km/h.

Vineri temperaturile se mențin peste valorile normale. Cerul se umple de nori și apar precipitații sub toate formele. Vântul rămâne insistent la altitudini mari.

Sâmbătă se îndreaptă vremea, iar atmosfera se menține însorită în timpul zilei. Apoi se înnorează și apar alte precipitații, care vor cuprinde, treptat, toată zona montană.

Duminică se răcește simțitor - mai ales în timpul nopții, când se lasă gerul în unele zone. Soarele se arată trecător, mai apar ceva precipitații, iar pe creste vor predomina ninsorile. Și tot acolo vântul are intensificări - iar asta înseamnă viscol și vizibilitate redusă.