Cercetători din Olanda și Regatul Unit au descoperit că adulții care au consumat mai multe sau mai puține alimente cu gust dulce, pe parcursul mai multor luni, nu au prezentat diferențe semnificative în preferința pentru dulciuri, potrivit Fox News.

Greutatea corporală și indicatorii asociați diabetului și bolilor de inimă au rămas, de asemenea, în mare parte neschimbați, potrivit unui studiu publicat în ianuarie în The American Journal of Clinical Nutrition.

Mitul „educării” gustului pentru dulce

Rezultatele contrazic convingerea că reducerea alimentelor dulci poate „antrena” organismul să le dorească mai puțin în timp și evidențiază faptul că gustul dulce și conținutul de zahăr nu sunt întotdeauna același lucru.

„Oamenii au o preferință naturală pentru gustul dulce, ceea ce a determinat multe organizații, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, să recomande reducerea dulcelui din alimentație”, a declarat Katherine Appleton, coautoare a studiului și profesor de psihologie la Universitatea Bournemouth din Anglia.

„Cu toate acestea, rezultatele noastre nu susțin această recomandare, care nu ține cont dacă gustul dulce provine din zahăr, îndulcitori cu conținut caloric scăzut sau surse naturale”, a adăugat aceasta.

Cum s-a desfășurat studiul

Studiul clinic a urmărit 180 de adulți, împărțiți în trei grupuri: unul cu un consum ridicat de alimente dulci, unul cu un consum scăzut și un al treilea cu un nivel moderat.

Alimentele incluse au fost diverse: zahăr, produse natural dulci, precum fructele și lactatele, dar și îndulcitori cu puține calorii.

Pe parcursul a șase luni, cercetătorii au analizat preferințele participanților pentru dulce, greutatea corporală și indicatorii asociați bolilor cardiovasculare și diabetului. Nu au fost observate diferențe semnificative între grupuri.

Participanții au revenit, în general, la obiceiurile alimentare inițiale după finalul studiului, ceea ce sugerează că preferința pentru dulce este relativ stabilă la vârsta adultă.

Diferența dintre gust dulce și zahăr

„Nu este vorba despre a mânca mai puține alimente dulci pentru a reduce obezitatea”, a explicat Appleton. „Problemele de sănătate sunt legate de consumul de zahăr.”

Unele alimente de tip fast-food nu au gust dulce, dar conțin cantități mari de zahăr, în timp ce produse natural dulci, precum fructele și lactatele, pot avea beneficii pentru sănătate.

De aceea, recomandările de sănătate publică ar trebui să se concentreze pe reducerea zahărului adăugat, a porțiilor și a aportului caloric total, arată studiul.

Ce influențează, de fapt, poftele alimentare

Poftele alimentare sunt influențate de mai mulți factori. Experții spun că abordarea acestor cauze este cea care ajută cu adevărat la reducerea lor.

„Poftele par să fie determinate mai degrabă de calitatea generală a dietei, stres, somn, programul meselor și expunerea la alimente ultraprocesate, decât de cât de dulce este dieta”, a declarat Michelle Routhenstein, dietetician specializat în cardiologie preventivă din New York, care nu a fost implicată în studiu.

Aceasta recomandă reducerea zaharurilor adăugate și a alimentelor ultraprocesate, consumul de mese echilibrate care să includă proteine, grăsimi și fibre, precum și alegerea unor alternative mai sănătoase pentru a diminua poftele.

Cercetătorii au precizat că rezultatele se bazează pe adulți sănătoși și că sunt necesare studii suplimentare pentru alte categorii de populație.