Harta asprimii iernii 2025-2026: Care sunt zonele din România cele mai lovite de ger și unde sunt afectate culturile agricole

Clasificarea realizată de specialiștii ANM împarte teritoriul în patru categorii distincte: iarnă blândă (0-10 unități de ger), iarnă normală (11-30 unități de ger), iarnă aspră (31-50 unități de ger) și iarnă foarte aspră (51-89 unități de ger).

Indicele termic utilizat pentru evaluarea asprimii iernii se bazează pe cuantumul temperaturilor minime negative din aer, mai exact pe suma temperaturilor minime egale sau mai mici de -10°C, denumite în termeni tehnici „unități de ger". Acest parametru oferă o imagine precisă asupra stresului termic la care sunt expuse culturile agricole de toamnă în perioada de iarnă, fiind esențial pentru evaluarea condițiilor de supraviețuire a plantelor.

Datele meteorologice relevă o distribuție neomogenă a asprimii iernii pe teritoriul României, cu diferențe semnificative între regiuni, de la ierni blânde în sud și sud-est până la ierni foarte aspre în zonele montane și de est.

Dobrogea și Oltenia - regiuni cu iarnă blândă

Cea mai mare parte a Dobrogei și a Olteniei se încadrează în categoria iernii blânde, cu valori între 0 și 10 unități de ger. Această situație favorabilă se întâlnește local și în nordul, nord-estul, estul și centrul Munteniei, precum și în zone izolate din nord-estul, sudul și vestul Banatului. De asemenea, sudul și unele zone izolate din vestul Moldovei, nord-vestul Transilvaniei și estul Crișanei beneficiază de aceleași condiții temperate.

Aceste zone au înregistrat temperaturi minime care au coborât rar sub pragul critic de -10°C, ceea ce a redus semnificativ stresul termic asupra culturilor agricole. Condițiile blânde pot fi atribuite influențelor climatice mediteraneene și pontice care moderează extremele termice în aceste regiuni.

Crișana și zone extinse - iarnă cu caracter normal

Pe suprafețe agricole extinse din Crișana și în zone semnificative din Muntenia, Banat, Transilvania și Moldova, caracterul iernii a fost normal, cu valori cuprinse între 11 și 30 de unități de ger. Această categorie intermediară s-a manifestat local în nordul, vestul, sudul, centrul și estul Munteniei, în nordul, nord-vestul, vestul și estul Banatului, precum și în centrul, estul, sud-estul, sudul și sud-vestul Transilvaniei.

Moldova centrală și estică, alături de izolat nordul Maramureșului și centrul Dobrogei, completează tabloul regiunilor cu iarnă normală. Aceste zone au experimentat o alternanță moderată între perioade reci și intervale mai temperate, caracteristice unui iernă tipică pentru latitudinea României.

Maramureș - epicentrul asprimii iernii

Cea mai mare parte a Maramureșului s-a confruntat cu o iarnă aspră, înregistrând între 31 și 50 de unități de ger. Această categorie se întâlnește local și în nord-estul, centrul și izolat în sudul și vestul Transilvaniei, în estul Moldovei, sud-estul Crișanei și al Banatului, precum și în sudul, nordul și nord-vestul Olteniei și în sudul și vestul Munteniei.

Valori ridicate ale indicelui de asprime indică faptul că aceste regiuni au înregistrat frecvent temperaturi minime sub -10°C, punând sub presiune semnificativă culturile agricole și vegetația spontană. Relieful montan și submontan al acestor zone favorizează acumularea aerului rece și persistența temperaturilor scăzute pe perioade îndelungate.

Transilvania și Moldova - record de severitate

Situația cea mai dificilă din punct de vedere meteorologic s-a înregistrat local în estul și izolat în nordul Transilvaniei, precum și în nordul Moldovei, unde iarna a avut un caracter foarte aspru. Aceste zone au acumulat între 51 și 89 de unități de ger, reprezentând cele mai severe condiții de iernare din întreaga țară.

Temperaturile extrem de scăzute care au persistat în aceste regiuni reprezintă un test dificil pentru rezistența la ger a culturilor agricole. Specialiștii în agronomie urmăresc cu atenție impactul acestor condiții extreme asupra speciilor de toamnă, în special asupra culturilor de grâu și rapiță, care sunt vulnerabile la îngheț prelungit.

Implicații pentru agricultura românească

Variabilitatea spațială a asprimii iernii pe teritoriul României are implicații directe asupra sectorului agricol. Zonele cu iarnă blândă prezintă condiții favorabile pentru dezvoltarea culturii, cu risc redus de deteriorare a plantelor. În schimb, regiunile cu iarnă foarte aspră necesită monitorizare atentă și evaluări de teren pentru a estima eventualele pierderi.

Fermierii din zonele afectate de condiții severe vor trebui să evalueze starea culturilor odată cu reluarea vegetației, pentru a identifica eventualele zone cu îngheț complet sau parțial. Aceste informații sunt cruciale pentru planificarea resemănărilor și pentru estimarea producției agricole la nivel național.

Datele prezentate de Administrația Națională de Meteorologie constituie un instrument esențial pentru gestionarea riscurilor în agricultură și pentru fundamentarea deciziilor în sectorul agro-alimentar românesc. Monitorizarea continuă a condițiilor meteorologice rămâne prioritară pe măsură ce ne apropiem de finalul sezonului rece și de debutul primăverii agronomice.