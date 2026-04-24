Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că România s-a angajat, pentru a accesa fondurile din PNRR, că va veni cu o lege a salarizării unitare pe care trebuie să o aprobăm în vara acestui an, el arătând că, per total, aplicarea acestei legi nu va scădea niciun salariu în sectorul public.

Premierul a precizat că ”România s-a angajat pentru a accesa fondurile din PNRR că va veni cu o lege a salarizării unitare pe care trebuie să o aprobăm în vara acestui an, pentru că de aprobare ei prin Parlament depinde accesarea a peste 700 de milioane de euro de către România”.

”Prin urmare, toate forţele care au fost în această coaliţie sunt de acord că trebuie să avem această lege. Deci asta este o condiţie pe care ne-am asumat-o. De ce avem această lege? Pentru că de la vechile legi ale salarizării, prin diferite tehnici, prin diferite măsuri, introducerea unor sporuri, introducerea unor clase de salarizare, includerea unor sporuri în salariile de bază, cei care au putut în administraţie şi-au crescut salariile şi acordarea de sporuri nu a mai fost o măsură pentru a proteja de un anumit risc, ci a fost un instrument de a creşte salariile în mod direct. Şi deci, prin această propunere de lege, pentru că am avut chiar ieri o întâlnire pe tema asta, cu actualul Ministru al Muncii, domnul Manole, care şi-a dat demisia, şi cu viitorul Ministru al Muncii, domnul Pîslaru, de la Proiectele Europene, care trebuie să închidă acest proiect, am avut o prima analiză, şi sunt câteva probleme pe care trebuie să ne discutăm foarte deschis”, a subliniat şeful Executivului.

Peste 8% din PIB-ul României se cheltuie pe angajații sectorului public

”Per total, aplicarea acestei legi de salarizare nu va scădea niciun salariu în sectorul public din România, ca să fie lucrurile cât se poate de clare. Niciun câştig, per total, niciun venit per total, care înseamnă salarii plus sporuri. Logica este ca cei care astăzi au câştiguri mai mari decât s-ar cuveni, ca urmare a clasificării meseriillor şi funcţiilor din sectorul public, să rămână la câştigurile pe care le au, până sunt ajunşi din urmă de cei cărora, an de an, le vor creşte câştigurile, în aşa fel încât în următorii ani să există o echitate”, a spus premierul Bolojan.

Şeful Executivului a mai spus că România are anul acesta, în total, cheltuieli de personal pentru toţi angajaţii din sectorul public de aproximativ 166 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă puţin peste 8% din produsul intern brut al României.

”Noi, conform angajamentelor pe care le avem, nu putem să depăşim acest procent”, a mai afirmat el.