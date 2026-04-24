Astfel, angajatul din sudul Germaniei devine al patrulea cel mai mare câștigător individual din istoria jocului 6 din 49, potrivit T-online.

Bărbatul a spus că a fost inițial șocat când a aflat că a câștigat. Numerele sale au fost extrase pe 25 martie, însă Lotto Bayern nu știa inițial cui aparține biletul câștigător. Pentru că a fost o participare anonimă, câștigătorul a trebuit să contacteze administrația loteriei de stat și a cazinourilor pentru a-și revendica premiul.

Șocul câștigului: „Nu poate fi adevărat!”

Jucătorul a avut nevoie de timp pentru a procesa vestea. „Joc acest bilet de câțiva ani”, a fost citat spunând de Lotto Bayern. „De fiecare dată când îl verific la agenția loto, spun: «Tot nu am câștigat marele premiu? Atunci continui să joc.»”

După extragerea din martie, pe ecranul aparatului de verificare a apărut mesajul „premiu principal”. Întors în mașină, câștigătorul și-a verificat numerele unul câte unul. „Doar ultimul set de numere se potrivea”, a povestit el. „Când am văzut suma câștigată, m-am gândit doar – Nu! Nu poate fi adevărat! Erau atât de multe cifre, abia le puteam citi.”

De ce nu i-a spus imediat soției

Bărbatul i-a spus soției despre câștig abia după câteva zile. „O să cred când văd banii în cont”, ar fi fost primele ei cuvinte.

Noul multimilionar este acum mai relaxat, potrivit Lotto Bayern. Nu este încă sigur ce va face cu banii câștigați: „Am câteva idei, dar o să îmi iau timp să mă gândesc”, le-ar fi spus reprezentanților loteriei.