Același fenomen explică și diferențele mari de temperatură cu care ne confruntăm: după valul de ger, vom avea temperaturi de primăvară în doar câteva zile.

Dimineața la Iași s-au înregistrat -12 grade Celsius. Gerul a durat în zonă mai mult de 10 zile. De altfel în Moldova, de la începutul anului au fost emise 12 avertizări cod galben și portocaliu de ger.

O lună ianuarie geroasă

În ianuarie zilele geroase s-au ținut lanț, iar luna februarie a început cu încă 4 nopți geroase.

Gina Tiron, directoare Centrul Meteorologic Regional Moldova: Ne-am dus spre 11-12 zile de ger cu temperaturi care s-au dus și spre -18 grade în cursul nopții, iar în cursul zilei maximele au fost apropiate de limita de ger, adică o temperatură de -10 grade Celsius.

Copernicus, sistemul de observare a Pământului din cadrul programului spațial al Uniunii Europene, a notat faptul ca Europa s-a confruntat cu cea mai rece luna ianuarie din 2010 încoace, din cauza unui curent polar șerpuitor care a permis aerului înghețat să ajungă peste continent. În același timp fenomenul a permis și valuri de căldură extremă în alte părți ale globului.

Așa se face ca după o perioadă de ger avem impresia că vine primăvara, iar de la -12 grade Celsius termometrele sar până la 14, cu o diferență de 26 de grade.

Vremea intră într-un proces de încălzire, joi, vineri și sambătă când temperaturile maxime vor fi cuprinse între patru și la 14 grade celsius. Minimele nocturne nu vor coborî mai jos de -4 grade Celsius.

Temperaturile peste cele obișnuite perioadei nu vor ține mult și de săptămâna viitoare este așteptată o nouă răcire a vremii.