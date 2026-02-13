Cele mai mari valori, de 14 grade, se vor înregistra în Transilvania și în vestul Olteniei, iar cele mai scăzute temperaturi, de 5...6 grade, se vor atinge în sudul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan găsim mulți nori și ceață dimineața. O să plouă, iar în Dobrogea se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. La amiază vor fi temperaturi mult mai ridicate decât ar fi normal la această dată.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se adună norii și s-ar putea să picure trecător. Va fi în continuare mai cald decât ar trebui. Temperaturile urcă până la 11 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, acum dimineața este ceață în multe zone. Apoi vor fi înnorări persistente, poate și câțiva stropi de ploaie. Se încălzește și la amiază se vor atinge 11 grade la Piatra Neamț și Bacău.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș apare un pic și soarele printre nori. Se face mult mai cald decât în mod normal la această dată. După prânz se vor înregistra 13 grade la Bistrița și Cluj-Napoca.

În vestul țării predomină vremea închisă, însă ploile pot să apară doar izolat. Temperaturile scad ușor. Maximele se opresc la 12...13 grade, dar și acestea sunt valori mai ridicate decât în mod obișnuit.

În Transilvania, acum dimineața este frig și se semnalează ceață. Pe parcursul zilei cerul va fi acoperit de nori și o să picure puțin. Se face mai cald decât ieri. La amiază se vor înregistra 14 grade la Sibiu și Alba Iulia.

Vremea în Oltenia

În sud-vestul țării se încălzește semnificativ. Temperaturile urcă până la 14 grade în vestul Olteniei. Atmosfera rămâne închisă, iar acum dimineața este ceață în multe zone.

Și în ținuturile sudice găsim mulți nori, ceață dimineața și câteva ploi slabe mai târziu. Temperaturile, în creștere ușoară față de ieri, vor ajunge până la 12 grade în regiunile deluroase. În schimb, în Lunca Dunării se anunță valori modeste de 5...6 grade.

Vremea în București

În București, vremea se schimbă: o să picure puțin spre seară, iar la începutul zilei se va semnala ceață. Se răcorește ușor. Maxima se oprește la 7 grade, dar și aceasta este o valoare mai ridicată decât ar trebui să avem în luna februarie.

Sâmbătă norii se împrăștie și se face mult mai cald decât ar fi normal. Amiaza aduce atmosferă de primăvară și o maximă de 13 grade. Spre seară și în noaptea de sâmbătă spre duminică, se adună norii și o să plouă slab.

Duminică temperaturile mai cresc puțin și se ating 14 grade. O să mai plouă în prima parte a zilei și vântul va fi destul de insistent.

Luni se răcește simțitor și la amiază vor fi cel mult 2 grade. Predomină vremea închisă, apar precipitații sub formă de lapoviță și vântul crește în intensitate. În noaptea de luni spre marți, minima coboară la -3 grade și o să ningă.

Vremea la munte

În zonele de munte, temperaturile se mențin peste valorile normale. Se mai adună norii pe parcursul zilei, o să plouă, dar la altitudini mari se anunță precipitații sub toate formele. Vântul rămâne destul de insistent în zonele de creastă.

Sâmbătă avem o zi cu soare și atmosferă plăcută. Către seară, se înnorează și o să plouă, dar la altitudini de peste 1.400 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În noaptea următoare, vântul o să viscolească ninsoarea în Meridionali, cu viteze de peste 70...90 km/h.

Duminică se răcește simțitor. Cerul va fi acoperit de nori, vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă. În unele zone se va forma polei, iar vântul va crește în intensitate.

Luni se face mai frig, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură. Pe parcursul zilei, se mai adună norii, o să ningă în masivele sudice și în cele vestice, și se va depune strat nou de zăpadă.