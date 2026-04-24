Șeful statului, aflat în Cipru, la Consiliul European informal, a evitat să dea un răspuns clar, precizând doar că, potrivit Constituției României, rolul său în această criză este doar de mediator între partidele politice.

”Conform Constituției, eu sunt mediatorul. În momentul de față noi avem un guvern din care s-au retras niște miniștri și probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în fața Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate parlamentară. Pentru moment, acesta este scenariul în care operăm. Iar eu, ca președinte, nu pot decât să constat asta și până în momentul în care, eventual, în care această situație se întrerupe, nu pot decât să încerc să mediez sau să încerc să ajut pe anumite chestiuni care necesită cooperarea. Asta este ce pot eu să fac”, a spus Nicușor Dan.

Pe de altă parte, președintele le-a răspuns și celor care așteaptă mai multă fermitate din partea sa, în găsirea unei soluții.

Jurnalist: Există însă persoane care așteaptă de la dumneavoastră mai multă fermitate. Lor ce le răspundeți?

Președintele Nicușor Dan: ”Pot să le răspund cu fermitate că sunt mediator, altceva nu pot să le spun.”

La zece luni de când Guvernul Bolojan a fost instalat în funcție, miniștrii PSD au părăsit oficial Executivul. Demisiile lor au fost trimise și înregistrate joi seară la Administrația Prezidențială.

În paralel, PSD vorbește despre un premier tehnocrat și se pregătește să depună moțiunea de cenzură.