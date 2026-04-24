Sindicatele din educaţie critică proiectul noii legi a salarizării: „O dovadă că educaţia este îngropată de autorităţi”

Sindicatele din educație acuză Guvernul și Președinția că „îngroapă” viitorul țării prin noua lege a salarizării.

Ioana Andreescu

FSLI și „Spiru Haret” susțin că proiectul este o sfidare la adresa profesorilor și o încălcare flagrantă a legii, transformând promisiunile de reformă într-o dovadă de dispreț față de întreg sistemul de învățământ.

Cele două federaţii sindicale sunt de părere că draftul ignoră prevederile OUG nr. 57/2023, act normativ care stabileşte fără echivoc baza de calcul pentru salarizarea din învăţământ, raportată la salariul mediu brut pe economie pentru profesorul debutant.

„Este revoltător că, după ce s-a clamat public de către cei aflaţi la putere faptul că noua lege de salarizare va fi una echitabilă şi că vor fi înlăturate anomaliile din Legea 152/2017, Guvernul Bolojan propune ca salariul maxim al unui profesor din învăţământul preuniversitar să nu atingă coeficientul 3, pe o scară de la 1 la 8! De asemenea, nu s-a mai ţinut cont de ceea ce s-a agreat în anul 2024 cu conducerea Ministerului Muncii şi cu reprezentanţii Băncii Mondiale: salariul maxim al unui profesor din învăţământul preuniversitar să fie egal cu cel al medicului specialist. Prin acest proiect de lege, diferenţa este de aproximativ 4.300 de lei, în defavoarea profesorului din preuniversitar”, se arată în comunicat.

Sindicatele consideră că „Guvernul Bolojan îşi asumă, prin acest proiect, o decizie care ignoră consecinţele pe termen lung şi tratează educaţia cu o iresponsabilitate care nu mai poate fi justificată”.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, votat pentru a veghea la respectarea Constituţiei şi a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, a ales tăcerea complice în faţa unui sistem educaţional în colaps avansat. În condiţiile în care sistemul de învăţământ este distrus prin decizii politice iresponsabile, Preşedintele României încă nu a găsit timp pentru profesorii acestei ţări. Tăcerea Preşedintelui României în faţa distrugerii educaţiei publice este ea însăşi o declaraţie politică: că, în ierarhia priorităţilor acestui stat, copiii şi profesorii nu se află pe agenda reală a puterii”, se mai arată în document.

Cele două federaţii avertizează că menţinerea acestei direcţii va accentua dezechilibrele din sistem şi va transfera costurile asupra generaţiilor viitoare.

Potrivit comunicatului, FSLI şi FSE „Spiru Haret” solicită:

  1. Respectarea integrală a prevederilor OUG nr. 57/2023 privind baza de calcul a salarizării personalului didactic;
  2. Corectarea de urgenţă a proiectului de lege a salarizării unitare apărut în spaţiul public, în concordanţă deplină cu angajamentele asumate faţă de sindicate şi faţă de instituţiile financiare internaţionale.

Cele două federaţii sindicale transmit Guvernului, Preşedintelui şi partidelor să nu ignore realitatea din educaţie.

„Avertizăm cu toată responsabilitatea: dacă Guvernul României, Preşedintele României şi partidele politice continuă să ignore realitatea din educaţie, FSLI şi FSE „Spiru Haret” vor intensifica acţiunile de protest, utilizând toate formele legale aflate la dispoziţie pentru apărarea drepturilor angajaţilor din sistem şi a dreptului copiilor la o educaţie de calitate”, se mai arată în comunicat.

Sursa: Agerpres

Etichete: educație, sindicate, legi,

Dată publicare:

FOTO | Tiffany Barcelos s-a afișat cu noul look, după ce Romario ar fi înșelat-o cu cea mai bună prietenă
