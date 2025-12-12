Vremea azi, 12 decembrie. Ploaie, vânt puternic și ceață. Temperaturile maxime ajung la 12 grade. Unde va fi cel mai cald

Vineri în regiunile intracarpatice atmosfera rămâne închisă și o să picure puțin. În rest, găsim vreme mai bună, apare soarele printre nori și doar izolat s-ar putea să vină o ploaie slabă în Moldova și în Dobrogea.

Dimineața va fi ceață în sud și pe suprafețe mai restrânse în centru, în vest și nord-vest, iar maximele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și 12 grade în Dealurile Olteniei și ale Munteniei.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi cu vreme schimbătoare, poate și câțiva stropi de ploaie în Dobrogea, dar și perioade cu soare. Vântul nu pune probleme iar temperaturile vor fi comparabile cu cele de joi.

Mai sus, în Moldova sudică și Munteniei vremea continuă să se încălzească. Și pe aici, se mai adună norii, e posibil să picure puțin, dar apare și soarele pe parcursul zilei. Se încălzește și la amiaza se ating 11 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, se înnorează din când în când. S-ar putea să vină și o ploaie slabă, trecătoare iar la munte la altitudini mari apar și precipitații sub forma de lapoviță și ninsoare. Vântul o să bată cu 40...50 km/h, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate joi.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim mulți nori, ceață dimineața și ploi slabe în unele zone. Temperaturile mai ridicate decât joi, vor ajunge până la 8 grade la Satu Mare. Se încălzește și în ținuturile vestice și se ating tot 8 grade.

Pe parcursul zilei, vor fi înnorări persistente, condiții de ceață la începutul zilei și poate câțiva stropi de ploaie în unele regiuni.

În Transilvania, acum dimineața este frig mai ales în depresiuni. Din loc în loc, se semnalează ceața și e posibil să burnițeze, iar la amiază vor fi cel mult 9 grade la Sibiu.

În sud-vestul țării, găsim vrem mai bună. Dimineața s-ar putea să fie un pic de ceață, dar mai târziu vedem soarele și se încălzește ușor. Temperaturile vor ajunge până la 12 grade, valori mult mai ridicate decât ar trebui să avem la această dată.

Și în ținuturile sudice, mai sunt ceva înnorări și ceață în primele ore ale zilei dar și perioade cu soare mai târziu. Se răcorește ușor și se ating tot 12 în zonele de deal din Muntenia.

Vremea în București

În București ceața persistă în primele ore ale zilei, mai târziu apare soarele printre nori și maxima va ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte se mai adună norii și o să plouă slab în Carpații Orientali, iar la altitudini mari apar și precipitații mixte trecătoare. Vântul prinde putere în zonele înalte din Carpații de Curbură, unde vor fi rafale de 60...70 km/h, iar temperaturile din stațiuni scad ușor.

