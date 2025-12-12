Vremea azi, 12 decembrie. Ploaie, vânt puternic și ceață. Temperaturile maxime ajung la 12 grade. Unde va fi cel mai cald

Vremea
12-12-2025 | 08:36
Vineri în regiunile intracarpatice atmosfera rămâne închisă și o să picure puțin. În rest, găsim vreme mai bună, apare soarele printre nori și doar izolat s-ar putea să vină o ploaie slabă în Moldova și în Dobrogea.

Dimineața va fi ceață în sud și pe suprafețe mai restrânse în centru, în vest și nord-vest, iar maximele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și 12 grade în Dealurile Olteniei și ale Munteniei.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi cu vreme schimbătoare, poate și câțiva stropi de ploaie în Dobrogea, dar și perioade cu soare. Vântul nu pune probleme iar temperaturile vor fi comparabile cu cele de joi.

Mai sus, în Moldova sudică și Munteniei vremea continuă să se încălzească. Și pe aici, se mai adună norii, e posibil să picure puțin, dar apare și soarele pe parcursul zilei. Se încălzește și la amiaza se ating 11 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, se înnorează din când în când. S-ar putea să vină și o ploaie slabă, trecătoare iar la munte la altitudini mari apar și precipitații sub forma de lapoviță și ninsoare. Vântul o să bată cu 40...50 km/h, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate joi.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim mulți nori, ceață dimineața și ploi slabe în unele zone. Temperaturile mai ridicate decât joi, vor ajunge până la 8 grade la Satu Mare. Se încălzește și în ținuturile vestice și se ating tot 8 grade.

Pe parcursul zilei, vor fi înnorări persistente, condiții de ceață la începutul zilei și poate câțiva stropi de ploaie în unele regiuni.

În Transilvania, acum dimineața este frig mai ales în depresiuni. Din loc în loc, se semnalează ceața și e posibil să burnițeze, iar la amiază vor fi cel mult 9 grade la Sibiu.

În sud-vestul țării, găsim vrem mai bună. Dimineața s-ar putea să fie un pic de ceață, dar mai târziu vedem soarele și se încălzește ușor. Temperaturile vor ajunge până la 12 grade, valori mult mai ridicate decât ar trebui să avem la această dată.

Și în ținuturile sudice, mai sunt ceva înnorări și ceață în primele ore ale zilei dar și perioade cu soare mai târziu. Se răcorește ușor și se ating tot 12 în zonele de deal din Muntenia.

Vremea în București

În București ceața persistă în primele ore ale zilei, mai târziu apare soarele printre nori și maxima va ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte se mai adună norii și o să plouă slab în Carpații Orientali, iar la altitudini mari apar și precipitații mixte trecătoare. Vântul prinde putere în zonele înalte din Carpații de Curbură, unde vor fi rafale de 60...70 km/h, iar temperaturile din stațiuni scad ușor.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. "O prăbușire a fundamentelor politice"

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 12-12-2025 08:09

Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile
Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.

Miercuri avem încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare până la sfârșitul lunii, revenind apoi la valori normale.

 

Marți înnorările persistă pe partea nord-vestică, în zona centrală și în sud, dar în rest vor fi și scurte momente însorite.

Luni vremea se menține închisă în multe zone din țară. Soarele apare la munte, în Dealurile Sudice și în sud-vestul extrem, iar în nord-vest și în centru o să plouă trecător.

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla "de pe o zi pe alta".

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

