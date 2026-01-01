Șase milioane de români au dat check-in la PROTEVELION 2026. Pavel Bartoș: „Vă mulțumim”

Românii au ales să întâmpine Anul Nou alături de PRO TV, bucurându-se de spectacolul de la PROTEVELION 2026.

6 milioane de români au dat check-in celei mai tari petreceri dintre ani, într-o seară plină de muzică, momente spectaculoase și pline de energie, ce i-a ținut pe cei de acasă în fața televizoarelor până în zorii dimineții.

Cu un show de excepție, PRO TV și-a consolidat poziția de alegere preferată a românilor în noaptea de Revelion, dominând clasamentele de audiență pe toate categoriile de public. La trecerea dintre ani, în intervalul 23:55 – 00:05, peste 2.2 milioane de români la nivel național au ales să facă numărătoarea inversă alături de PRO TV. Iar pe durata difuzării, emisiunea a avut o cotă de piață de 36.9% și 11.9 puncte de rating în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

„Ce noapte! Ce atmosferă! Ce început de an! Am cântat, am râs, am aprins cerul cu bucurie și speranță. Rămâneți cu inima deschisă, cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață în fiecare zi! Să curgă norocul ca șampania la miezul nopții. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim un an fabulos! La mulți ani, România!”, au urat gazdele emisiunii, Pavel Bartoș și Raluka.

Unele dintre cele mai consacrate vedete din România au pus în scenă momente spectaculoase la PROTEVELION 2026, pe care le puteți revedea oricând pe VOYO.

PROTEVELION 2026 – Te distrăm de nu te vezi!

