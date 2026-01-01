Alertă de urs la Sinaia. A fost văzut aproape de Castelul Peleș. Avertismentul transmis turiștilor

01-01-2026 | 15:07
Urs
Getty Images

O alertă privind prezența unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în stațiunea montană Sinaia, după ce un animal a fost văzut în apropiere de Castelul Peleș.

Claudia Alionescu

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, ursul a apărut pe Poteca Regală din Sinaia.

Turiștii și localnicii au fost avertizați prin mesaj RO-ALERT să evite zona, să nu se apropie de animal, să nu încerce sa îl fotografieze sau sa îl hrănească.

Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete de la subsol. Prejudiciu de milioane de euro

Citește și...
Un urs și-a făcut apariția la 10 km de Craiova. Localnicii primesc mesaje de avertizare
Un urs și-a făcut apariția la 10 km de Craiova. Localnicii primesc mesaje de avertizare

Este alertă în Dolj, după ce un urs a fost văzut în ultimele zile în mai multe localităţi.  

Un bărbat a fost atacat de un urs în județul Mureș. A reuşit să scape şi să alerteze autorităţile
Un bărbat a fost atacat de un urs în județul Mureș. A reuşit să scape şi să alerteze autorităţile

Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de un urs sâmbătă, în apropierea localităţii Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a reuşit ajungă în localitate pentru a alerta autorităţile. 

Alertă în Dolj. Un urs a fost surprins la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova
Alertă în Dolj. Un urs a fost surprins la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova

Autoritățile din Dolj sunt în alertă, după ce un urs și-a făcut apariția la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova, în localitatea Brădești.

