Alertă de urs la Sinaia. A fost văzut aproape de Castelul Peleș. Avertismentul transmis turiștilor

O alertă privind prezența unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în stațiunea montană Sinaia, după ce un animal a fost văzut în apropiere de Castelul Peleș.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, ursul a apărut pe Poteca Regală din Sinaia.

Turiștii și localnicii au fost avertizați prin mesaj RO-ALERT să evite zona, să nu se apropie de animal, să nu încerce sa îl fotografieze sau sa îl hrănească.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













