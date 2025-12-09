Vremea azi, 9 decembrie. Înnorările persistă pe partea nord-vestică, dar în rest vor fi și scurte momente însorite

09-12-2025
vremea
Marți înnorările persistă pe partea nord-vestică, în zona centrală și în sud, dar în rest vor fi și scurte momente însorite.

La apropierea serii și peste noapte, în ținuturile nordice o să picure trecător. Dimineața avem nori de joasă altitudine sau ceață în unele zone, iar maximele pleacă de la 5 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 14 grade în sud-vestul țării.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici înnorările persistă pe tot parcursul zilei, dar șansele de ploaie sunt foarte scăzute. Vântul are intensificări, iar temperaturile ajung la 10 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot vreme mohorâtă. Nu prea vedem soarele, iar vântul agită atmosfera în unele zone. Maximele mai câștigă un grad, două față de ziua trecută și ajung la 8 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim atmosferă schimbătoare, cu înnorări și scurte momente însorite. Pe seară la și noapte o să picure trecător, iar în masivele nordice e posibil să fie lapoviță și ninsoare. Se mai încălzește puțin și vor fi în jur de 9 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne acoperit toată ziua, iar la apropierea serii vin câteva ploi slabe. În zonele montane se mențin condițiile de lapoviță și ninsoare, iar vântul se întețește la altitudini mari. La amiază se vor înregistra 10 grade - valori peste normalul perioadei.

În vestul României vedem puțin soarele printre nori. Nu prea sunt semne de precipitații, nici măcar în zona montană. Se face puțin mai cald decât ieri, iar în sudul Banatului se pot atinge 13...14 grade.

În Transilvania găsim vreme închisă, condiții de ceață în depresiuni și înnorări peste zi. Pe seară vin câțiva stropi de ploaie, iar vântul prinde putere la altitudini mari. Temperaturile mai cresc puțin față de ziua trecută și ajung la 11 grade pe la Alba Iulia.

În Oltenia e posibil să apară ceața la începutul zilei. Mai târziu înnorările persistă în zonele joase, dar la deal și la munte se arată, trecător, soarele. Maximele rămân scăzute pe la câmpie, dar în vestul provinciei se pot atinge chiar și 14 grade.

În sudul țării avem atmosferă destul de mohorâtă. În primele ore avem nori de joasă altitudine sau ceață și s-ar putea să burnițeze în unele zone. În zonele deluroase și montane vedem puțin soarele, iar temperaturile urcă până la 10 grade - pe la Târgoviște.

Vremea în București

 

În București cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Dimineață s-ar putea să fie ceață asociată cu burniță, iar la amiază maximă ajunge la 9 grade - o valoare peste normalul perioadei. La noapte revin condițiile de ceață, iar temperatura coboară până la 3 grade.

Vremea la Munte

 

Și la munte găsim vreme caldă pentru începutul iernii. Soarele se arată trecător, iar pe seară vin câțiva stropi de ploaie - mai ales în masivele estice. În nordul Orientalilor sunt condiții de lapoviță și ninsoare, iar vântul se întețește la altitudini mari.

09-12-2025

