Vremea azi, 10 decembrie. Încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată

Miercuri avem încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

În sudul și în estul României, norii persistă se va semnala ceață și trecător o să mai picure puţin. În celelalte regiuni, atmosferă va fi schimbătoare, cu înnorări dar şi scurte perioade cu soare.

Maximele pornesc de la 8...9 grade în regiunile sudice și vor ajunge până la 16 grade în sudul Banatului și în Dealurile Olteniei.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmpla în fiecare regiune şi începem cu Dobrogea şi cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi mohorâta, cu un pic de ceata dimineaţa şi condiţii de ploaie slabă.

Vântul NU pune probleme şi se mai încălzeşte fata de ieri. Temperaturile urcă până la 12 grade în zona litoralului.

Mai sus, în Moldova sudică şi în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit de nori. La începutul zilei este ceaţă în zonele joase şi s-ar putea să picure trecător. Maximele depăşesc valorile normale pentru acest moment al anului. Ajung pe la 13 grade.

În nordul Moldovei şi în Bucovina se anunţa vreme închisă. S-ar putea să vină şi o ploaie slabă, trecătoare. Vântul rămâne domol, iar temperaturile cresc cu 7...8 grade faţă de ieri.

Se mai încălzeşte şi în nordul Transilvaniei şi în Maramureş. Se ating şi pe aici 13 grade- valori mult mai ridicate decât în mod obişnuit. Dimineaţa sunt condiţii de ceaţă în unele zone, dar cerul se mai degajează după prânz.

Se încălzeşte şi în ţinuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în regiuni, ajung pe la 15...16 grade în sudul Banatului pe la Reşita. Atmosfera va fi închisă dar s-ar putea să vedem puţin şi soarele printre nori în a doua parte a zilei.

Un aer mai cald pătrunde şi în Transilvania. Avem vreme schimbătoare, înnorări, dar şi scurte momente însorite. E puţin probabil să plouă iar la noapte se lasa ceaţă în unele zone.

În Oltenia atmosfera se menţine închisa toată ziua. O să picure trecător, iar dimineaţa avem ceaţa şi multă umezeală pe la câmpie. Temperaturile cresc şi în această zonă.

Şi în ţinuturile sudice vor fi înnorări persistente, condiţii de ceaţă la începutul zilei şi poate câţiva stropi de ploaie în unele regiuni. Maximele pot să ajungă la 10 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București astăzi în primele ore ale zilei, se anunţa înnorări, condiții de ceață și s-ar putea să burnițeze. Mai târziu, norii se risipesc treptat, vedem puțin soarele și se încălzește ușor. După prânz se ating 9...10 grade.

Vremea la Munte

În zonele de munte, avem vreme schimbătoare, înnorări, dar și multe perioade cu soare. Vântul va avea unele intensificări în zona Carpaților de Curbură, iar temperaturile din stațiuni rămân ridicate pentru acest moment al anului.

