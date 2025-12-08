Vremea de azi, 8 decembrie. Ploi trecătoare în centrul și nordul țării. Maximele ajung la 13 grade

Vremea
08-12-2025 | 07:28
oameni pe strada
Shutterstock

Luni vremea se menține închisă în multe zone din țară. Soarele apare la munte, în Dealurile Sudice și în sud-vestul extrem, iar în nord-vest și în centru o să plouă trecător.

autor
Știrile PRO TV

Maximele pleacă de la 4-5 grade în nordul Moldovei și ajung la 13 grade în vestul Olteniei și în sudul Banatului.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan înnorările persistă, iar la începutul zilei e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Vântul are intensificări, iar temperaturile mai scad puțin față de ziua trecută și se opresc la 8 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot vreme mohorâtă. Nu prea vedem soarele, iar vântul agită atmosfera în unele zone. Precipitațiile apar pe spații mici, în zona montană, iar maximele, similare cu cele de ieri, ajung pe la 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit în zonele joase, însă pe la munte norii se risipesc și se anunță o zi frumoasă. Vântul bate mai tare pe crestele Orientalilor, iar temperaturile ating 6 grade.

Citește și
Ilie Bolojan, Parlament
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată luni în Parlament. Dezbaterea și votul, pe 15 decembrie

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem tot atmosferă închisă, dar pe-aici o să plouă puțin, pe suprafețe restrânse. Vântul nu pune probleme, iar maximele se mențin la valori peste mediile perioadei și se vor înregistra 9 grade.

În vestul României cerul se degajează treptat în sudul Banatului și în regiunile montane, așa că pe-acolo o să vedem puțin soarele. În rest înnorările persistă, iar peste noapte se lasă ceața în toată regiunea. Temperaturile, ridicate pentru începutul iernii, ajung la 10 grade pe la Reșița.

În Transilvania găsim vreme închisă, cu ploi slabe în zonele mai joase și ceva fulguieli sau lapoviță la altitudini mari - în special în Carpații Meridionali. Tot acolo vântul are unele intensificări, iar la amiază vor fi în jur de 9 grade.

În zona Olteniei, în primele ore sunt ceva condiții de ploi slabe sau burniță. Apoi cerul se degajează treptat în vestul provinciei și în regiunile de deal și de munte. Pe-acolo pe unde iese soarele se mai încălzește față de ziua trecută și se ating 13 grade la Drobeta Turnu Severin.

În sudul țării avem tot atmosferă mohorâtă pe la câmpie, iar dimineață s-ar putea să picure trecător. În shimb, în zonele de deal si de munte se arată soarele mai târziu. Temperaturile, la fel ca ieri, se opresc la 8 grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă. Înnorările persistă, însă NU mai vorbim despre ploi. La amiază maxima atinge 7...8 grade. Peste noapte e posibil să se formeze ceață, iar minima ajunge la 3 grade.

La munte norii se risipesc treptat, în majoritatea masivelor. Izolat, vin câteva ploi slabe, mai ales în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. La altitudini mari e posibil să fie puțină lapoviță și ninsoare și tot acolo vântul are unele intensificări.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, ploi, vant,

Dată publicare: 08-12-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Citește și...
Volodimir Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni, în timp ce Donald Trump îl acuză că nu a citit planul de pace
Stiri externe
Volodimir Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni, în timp ce Donald Trump îl acuză că nu a citit planul de pace

Volodimir Zelenski se întâlneşte luni la Londra cu liderii europeni, în timp ce Donald Trump îl critică pentru că nu ar fi citit planul american de pace.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată luni în Parlament. Dezbaterea și votul, pe 15 decembrie
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată luni în Parlament. Dezbaterea și votul, pe 15 decembrie

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare”, ce cere demisia Guvernului Bolojan, va fi prezentată luni în Parlament și dezbătută pe 15 decembrie.

LIVE TEXT: Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Recomandări
LIVE TEXT: Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor
Alegeri locale 2025
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, a fost ales noul primar al Capitalei. Pe 7 decembrie au avut loc alegerile locale parțiale, iar bucureștenii l-au ales pe noul primar cu peste 36% dintre voturile exprimate.

Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general
Stiri Politice
Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor locale din București în 7 decembrie, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28