Vremea de azi, 8 decembrie. Ploi trecătoare în centrul și nordul țării. Maximele ajung la 13 grade

Luni vremea se menține închisă în multe zone din țară. Soarele apare la munte, în Dealurile Sudice și în sud-vestul extrem, iar în nord-vest și în centru o să plouă trecător.

Maximele pleacă de la 4-5 grade în nordul Moldovei și ajung la 13 grade în vestul Olteniei și în sudul Banatului.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan înnorările persistă, iar la începutul zilei e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Vântul are intensificări, iar temperaturile mai scad puțin față de ziua trecută și se opresc la 8 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot vreme mohorâtă. Nu prea vedem soarele, iar vântul agită atmosfera în unele zone. Precipitațiile apar pe spații mici, în zona montană, iar maximele, similare cu cele de ieri, ajung pe la 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit în zonele joase, însă pe la munte norii se risipesc și se anunță o zi frumoasă. Vântul bate mai tare pe crestele Orientalilor, iar temperaturile ating 6 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem tot atmosferă închisă, dar pe-aici o să plouă puțin, pe suprafețe restrânse. Vântul nu pune probleme, iar maximele se mențin la valori peste mediile perioadei și se vor înregistra 9 grade.

În vestul României cerul se degajează treptat în sudul Banatului și în regiunile montane, așa că pe-acolo o să vedem puțin soarele. În rest înnorările persistă, iar peste noapte se lasă ceața în toată regiunea. Temperaturile, ridicate pentru începutul iernii, ajung la 10 grade pe la Reșița.

În Transilvania găsim vreme închisă, cu ploi slabe în zonele mai joase și ceva fulguieli sau lapoviță la altitudini mari - în special în Carpații Meridionali. Tot acolo vântul are unele intensificări, iar la amiază vor fi în jur de 9 grade.

În zona Olteniei, în primele ore sunt ceva condiții de ploi slabe sau burniță. Apoi cerul se degajează treptat în vestul provinciei și în regiunile de deal și de munte. Pe-acolo pe unde iese soarele se mai încălzește față de ziua trecută și se ating 13 grade la Drobeta Turnu Severin.

În sudul țării avem tot atmosferă mohorâtă pe la câmpie, iar dimineață s-ar putea să picure trecător. În shimb, în zonele de deal si de munte se arată soarele mai târziu. Temperaturile, la fel ca ieri, se opresc la 8 grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă. Înnorările persistă, însă NU mai vorbim despre ploi. La amiază maxima atinge 7...8 grade. Peste noapte e posibil să se formeze ceață, iar minima ajunge la 3 grade.

La munte norii se risipesc treptat, în majoritatea masivelor. Izolat, vin câteva ploi slabe, mai ales în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. La altitudini mari e posibil să fie puțină lapoviță și ninsoare și tot acolo vântul are unele intensificări.

