Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Meteorologii au făcut anunțul. „Nu-i a bine”

Vremea
10-12-2025 | 19:47
Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.

autor
Gina Obrejan,  Ioan Vrâncean

Asta înseamnă că presiunea este ridicată, aerul greu nu lasă să se formeze nori de ploaie, iar temperaturile sunt mai mari. În aceste condiții, meteorologii spun că am putea avea una dintre cele mai calde luni de decembrie din istorie.

Meteorologii anunță o lună decembrie anormal de caldă

Narcis Maier, meteorolog: „În loc să avem temperaturi minime, în general negative, vor fi în jur la 0 grade, iar maximele vor urca până spre 10 grade. Și de aceste sărbători, și de sfârșit de an, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit. Cred că vom avea și un scurt episod de iarnă, dar nu va fi de durată. Deci să nu ne așteptăm la zăpadă? Din păcate nu.”

Așa se face că în județul Alba s-au copt căpșunile.

Anul trecut, proprietarul plantației a cules ultimele căpșuni pe 15 noiembrie.

Cornel Stanciu, proprietar plantație:Cum am văzut prognoza meteo dacă i-aș lăsa aș avea și în ianuarie.”

În altă zonă, câmpurile sunt pline cu spanac, salată și varză.

Florile apar pe munte în plină lună decembrie

În Pasul Tihuța, la 1.200 de metri altitudine, la prânz, erau 7 grade Celsius. În loc de zăpadă, pe dealuri sunt flori, inclusiv ghiocei.

Localnic:Vine primăvara acum, nu mai vine iarna. Pasc oile până în sărbători.”

Localnic:Ies florile, ghioceii, brândușe, nu-i a bine. Acum e Crăciunul și nu a înghețat deloc.”

În unele zone, se pot înregistra, în decembrie, și cu 10 grade peste normalul perioadei.

Sursa: Pro TV

Etichete: cum va fi vremea, ninsori,

Dată publicare: 10-12-2025 18:29

Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare până la sfârșitul lunii, revenind apoi la valori normale.

 

