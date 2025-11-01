Vremea azi, 1 noiembrie. Vânt puternic și ploi în mai multe zone din țară. Care sunt maximele zilei

Vremea
01-11-2025 | 08:18
×
Codul embed a fost copiat

Ziua de sâmbătă aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor - mai puțin în sud.

autor
Stirileprotv

Precipitațiile apar în special în zonele montane, iar vântul are intensificări în est, în sud-est și în sud-vest, de asemenea la munte. Maximele pornesc de la 11..12 grade în nord-vestul României și ajung la 20...21 de grade în ținuturile sudice.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici soarele se arată trecător, iar vântul are intensificări, mai susținute în zona Dobrogei. Tot pe-acolo e posibil să vină și câțiva stropi de ploaie. După prânz, temperaturile ating 18 grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei vor fi ceva înnorări. Nu lipsesc perioadele însorite, iar vântul agită atmosfera în toată regiunea. Cele mai mari viteze, de 120 de km/h, le atinge pe crestele Carpaților de Curbură. Maximele ajung la 19 grade - o valoare apropiată de normalul perioadei.

Norii se înmulțesc și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Precipitațiile apar mai ales în zona montană: vorbim despre ploi în zonele joase și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Vântul se întețește și suflă cu 60...70 de km/h, iar temperaturile se opresc la 16 grade.

Citește și
toamna
Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem înnorări - mai persistente în zona Maramureșului. Tot pe-acolo o să plouă trecător, iar în zonele înalte de munte apar precipitații mixte. Vremea se menține rece pentru data din calendar.

În vestul României găsim atmosferă schimbătoare. Se înnorează din când în când, însă precipitațiile apar mai ales în zona montană. Vântul nu pune probleme, iar maximele ajung la 18 grade.

În Transilvania avem ceva condiții de ceață în primele ore - în special în depresiuni. Apoi se adună norii, o să și plouă în unele zone, iar vântul are intensificări și suflă cu până la 70 de km/h în sud-estul provinciei. Pe crestele Meridionalilor, însă, vor fi rafale de 120 de km/h. Temperaturile rămân scăzute pentru acest moment al anului.

Și în Oltenia se înnorează din când în când și e posibil să picure în unele zone. În ansamblu avem vreme bună, însă vântul bate tare în vestul regiunii. După prânz, termometrele vor indica în jur de 19...20 de grade.

Cam la fel o să fie și în ținuturile sudice: înnorări, un pic de soare, poate și o ploaie slabă, de scurtă durată. Maximele se opresc pe la 20 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem ceva înnorări în primele ore, când e posibil să plouă slab. Apoi iese soarele, iar amiaza aduce atmosferă plăcută și o maximă de 20 de grade. Noaptea ne-aduce vreme bună, iar duminică, în zori, temperatura coboară până la 9 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme rece pentru data din calendar. Norii se înmulțesc, o să plouă, iar pe creste o să ningă sau o să cadă lapoviță. Vântul prinde putere mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, pe unde va sufla cu 90...120 de km/h.

Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli, spitale

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea la munte, prognoza meteo,

Dată publicare: 01-11-2025 08:14

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă
Stiri actuale
Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă

Autostrada A0, inelul care va înconjura Capitala, ar putea fi gata anul viitor pe vremea asta. Mai sunt trei loturi în nord care trebuie finalizate pentru ca șoferii să parcurgă tot drumul de mare viteză de aproape 100 de kilometri.

Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Vremea
Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în perioada 3 noiembrie - 1 decembrie 2025. Vom avea un început călduros de noiembrie, apoi temperaturile revin la normalul perioadei, spre finalul lunii.

Vremea de azi, 31 octombrie. Final de lună călduros în toată țara, cu temperaturi de până la 25 de grade
Vremea
Vremea de azi, 31 octombrie. Final de lună călduros în toată țara, cu temperaturi de până la 25 de grade

Vineri o fie foarte cald pentru finalul lunii octombrie. Avem vreme frumoasă în toată țara, chiar cer senin în ținuturile sudice, însă vântul prinde putere în zona înaltă a Carpaților Orientali.

Vremea azi, 30 octombrie. Vom avea temperaturi mult mai ridicate decât ar trebui, soare în sudul și în sud-estul țării
Vremea
Vremea azi, 30 octombrie. Vom avea temperaturi mult mai ridicate decât ar trebui, soare în sudul și în sud-estul țării

Ziua de joi aduce vreme mult mai caldă decât ar trebui, soare în sudul și în sud-estul țării și câțiva nori de ploaie în celelalte regiuni.

Vremea azi, 29 octombrie. Atmosferă plăcută, dar mai cald decât ar fi normal. Ce temperaturi vor fi
Vremea
Vremea azi, 29 octombrie. Atmosferă plăcută, dar mai cald decât ar fi normal. Ce temperaturi vor fi

Astăzi temperaturile cresc în majoritatea zonelor. Se face mai cald decât ar fi normal, iar în sudul Olteniei și al Munteniei se vor atinge 23 de grade. Cele mai modeste valori, de 12...13 grade, se vor înregistra în depresiuni.

Recomandări
Harta poluării din Marea Neagră. Urmele deversări de petrol și combustibili se văd chiar și din satelit
Stiri actuale
Harta poluării din Marea Neagră. Urmele deversări de petrol și combustibili se văd chiar și din satelit

De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani.

Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele din România: Momentul nu putea fi ales mai prost
Stiri externe
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele din România: Momentul nu putea fi ales mai prost

Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA.

Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
Stiri externe
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

Departamentul Apărării al Statelor Unite a permis Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a raportat vineri CNN, citând trei oficiali americani și europeni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 Octombrie 2025

48:06

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28