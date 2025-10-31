Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă

31-10-2025 | 20:36
Autostrada A0, inelul care va înconjura Capitala, ar putea fi gata anul viitor pe vremea asta. Mai sunt trei loturi în nord care trebuie finalizate pentru ca șoferii să parcurgă tot drumul de mare viteză de aproape 100 de kilometri.

Delia Bîrla

În timp ce la unele loturi sunt întârzieri unul ar putea fi terminat cu 6 luni mai devreme.

Lotul 1 Nord are 17,5 km şi se află între A1 și DN1, de la Dragomirești la Corbeanca. Un constructor român şi unul italian lucrează la acest tronson. Deși termenul de finalizare e finalul anului viitor, românul spune că își va termina cei 8 kilometri alocați cu 6 luni mai devreme. Pe șantier lucrează peste 700 de oameni și aproape 600 de utilaje. iar principalele pasaje și lucrări de infrastructură sunt deja în execuție.

Corespondent PROTV: „Pe acest lot vor fi ridicate zece poduri. În spatele meu este cel de-al doilea ca lungime — va avea în total 550 de metri și începe deja să prindă formă. Aici, muncitorii pregătesc terenul pentru ridicarea grinzilor, o etapă care va începe chiar de săptămâna viitoare. Se lucrează în paralel și la cel mai lung pod care va avea 650 de metri”.

Bogdan Andrei, director operațional constructorul român: „La nivel de proiect total, suntem undeva la 30%. În schimb pe sectorul ce aparține Retter suntem undeva la 80% din lucrările de trasamente, săptămâna viitoare vom începe cu lucrările de BSC, efectiv fundația de balast stabilizat care vine înaintea stratului de asfalt, urmând ca în circa două săptămâni să avem un kilometru de asfalt turnat. Din punct de vedere tehnic nu este nepărat un proiect greu, noi încercăm totuși să atacăm pe mai multe fronturi în așa fel încât termenul de execuție să fie întru totul respectat, iar motivația noastră principală este de a termina lucrările înainte de termenul de execuție.”

Autostrada A0 va avea aproximativ 100 de kilometri, dintre care peste 50 sunt deja dați în circulație. Mai lipsesc trei loturi, două ar fi trebuit finalizate până la finalul anului, dar sunt întârzieri în teren. Este vorba despre loturile 3 și 4 dintre A3 și A2.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructura: „Deși s-a promis ca lotul 4 să fie gata în acest an și chiar avea termen în acest an, cel mai probabil nu o să fie deschis pentru că este podul peste lacul Cernica, departe de a fi gata. Al doilea motiv pentru care spun că A0, lotul 4 de pe nord nu o să fie gata anul ăsta, e faptul că chinezii de pe lotul 3 cu siguranță nu termină în acest an. Înseamnă inaugurare în primăvara anului viitor, probabil la pachet cu lotul 3, loturile 3 și 4 la pachet, dacă pasajul care este pe DN 3 pe A0 făcut de chinezi o să înceapă”.

Totuși, până la sfârșitul anului se va putea circula doar pe autostradă între București și Adjud. Șeful CNAIR a anunțat că lucrările pe tronsonul de 17 km dintre Domnești Târg și Adjud al autostrăzii A7 sunt finalizate în proporție de peste 90%, iar pe întreg Lotul 2, Domnești – Răcăciuni, execuția a depășit 85%. Astfel, acest drum de mare viteză va fi legat de A3.

