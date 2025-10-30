Vremea azi, 30 octombrie. Vom avea temperaturi mult mai ridicate decât ar trebui, soare în sudul și în sud-estul țării

Ziua de joi aduce vreme mult mai caldă decât ar trebui, soare în sudul și în sud-estul țării și câțiva nori de ploaie în celelalte regiuni.

Vântul se întețește în vest, în nord-vest și în ținuturile estice și atinge viteze mai mari în zonele înalte de munte. Maximele pleacă de la 15...16 grade în depresiuni și ajung la 23 de grade în Bărăgan.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem atmosferă plăcută, însorită, câțiva nori de vreme bună și un vânt mai insistent pe litoral. Se mai încălzește puțin față de ieri și se ating 23 de grade în zona Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar vântul devine ceva mai activ. Temperaturile cresc și în această regiune și depășesc cu mult valorile normale pentru data din calendar. Vor fi 21...22 de grade după prânz.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se adună norii în unele zone și e posibil să plouă, în special după lăsarea nopții. Vântul are intensificări trecătoare pe parcursul zilei și se face mai cald decât ar fi normal. Maximele ajung pe la 19 grade.

Vremea se încălzește și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Temperaturile urcă până la 20...21 de grade. Cerul este senin dimineață, dar mai târziu apar ceva înnorări, poate și câteva ploi slabe. Vântul se intensifică în Maramureș.

Și în ținuturile vestice găsim vreme caldă pentru această perioadă, câțiva nori de ploaie și un vânt destul de activ. Temperaturile mai câștigă un grad, două față de ieri. Ajung și aici pe la 21 de grade.

În Transilvania foarte frig la începutul zilei, mai ales în depresiuni, pe unde temperaturile au coborât SUB pragul înghețului. TOT pe-aici sunt și ceva condiții de ceață. Peste zi soarele se arată trecător și o să fie și ceva precipitații: ploi în zonele mai joase și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. La amiază se ating 20 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia urmează o zi frumoasă. Norii apar destul de rar, vântul abia se simte și NU sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Maximele ajung la 20 de grade.

În ținuturile sudice avem TOT atmosferă cu soare. Vântul NU pune probleme și se face puțin mai cald decât ieri. La Giurgiu și la Ploiești se ating 22 de grade.

Vremea în București

Și în București avem o zi însorită și o amiază foarte plăcută, mai caldă decât cea de ieri. Maximă ajunge pe la 22 grade, deși acum ar trebui să fie 14 grade. Se mai încălzește și peste noapte, iar mâine, în zori, vor fi în jur de 8 grade.

Vremea la Munte

Încălzirea vremii continuă și în zonele de munte. În Carpații Occidentali și în Orientali o să picure trecător, iar la altitudini mari o să fie lapoviță sau câțiva fulgi de zăpadă. În ansamblu avem vreme frumoasă. Vântul bate mai tare pe creşte. Ajunge la viteze de 80 de km/h.



