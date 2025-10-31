Vremea de azi, 31 octombrie. Final de lună călduros în toată țara, cu temperaturi de până la 25 de grade

Vremea
31-10-2025 | 07:19
oameni pe strada
Shutterstock

Vineri o fie foarte cald pentru finalul lunii octombrie. Avem vreme frumoasă în toată țara, chiar cer senin în ținuturile sudice, însă vântul prinde putere în zona înaltă a Carpaților Orientali.

autor
Știrile PRO TV

Maximele pleacă de la 15 grade în estul Transilvaniei și ajung la 25 de grade în vestul Olteniei.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Baragan avem cer senin în cea mai mare parte a zilei, un vânt domol și temperaturi peste mediile perioadei. Pe la Călărași se ating 22 de grade.

Nici mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, nu prea vedem norii. Vântul adie plăcut, iar vremea rămâne caldă și se vor înregistra în jur de 21 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina soarele strălucește toată ziua, iar temperaturile se mențin la valori ridicate pentru final de octombrie. În zona Bacăului vor fi 20 de grade. Vântul are intensificări la altitudini mari, pe unde suflă cu până la 70 de km/h.

Citește și
soldati sua, romania
Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa

Vreme bună găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Norii apar sporadic și nu vorbim deloc despre ploi. Vântul, însă, bate ceva mai tare în zonele înalte de munte. La amiază maximele ajung la 17 grade.

În ținuturile vestice avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul abia se simte și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Și pe-aici va fi cald pentru data din calendar, iar după prânz se ating 20 de grade.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera, iar la amiază vor fi în jur de 20 de grade pe partea vestică. La noapte se face foarte frig în zona depresionară, pe unde temperaturile coboară până la -6 grade.

În Oltenia urmează încă o zi frumoasă. Nu prea vedem norii, vântul adie plăcut, iar maximele ating pragul unei zile de vară în vestul provinciei: 25 de grade la Drobeta Turnu Severin.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: atmosferă cu soare, vânt domol și temperaturi foarte mari pentru data din calendar. La Pitești vor fi în jur de 24 de grade.

Vremea în Capitală și la munte

În București se înseninează și avem încă o amiază foarte caldă pentru această perioadă. Maxima ajunge la 22 de grade, în condițiile în care acum ar trebui să fie vreo 14 grade. La noapte e posibil să se formeze ceață, iar temperatura coboară până la 8 grade.

Temperaturile se mențin ridicate și în zonele de munte. Se anunță o zi foarte frumoasă, cu soare în majoritatea masivelor și câțiva nori de vreme bună, care nu vor aduce precipitații. Vântul are intensificări pe crestele Carpaților Orientali, pe unde vor fi rafale de până la 70 de km/h.

Acord parțial între SUA și China. Trump taie tarifele, Beijingul promite ridicarea „blocajului” pentru metale rare

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, prognoza meteo, vant,

Dată publicare: 31-10-2025 07:19

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Black Friday 2025 la Fashion Days a început. Vezi cele mai bune reduceri la îmbrăcăminte și încălțăminte
Black Friday 2025
Black Friday 2025 la Fashion Days a început. Vezi cele mai bune reduceri la îmbrăcăminte și încălțăminte

Black Friday 2025 a început la Fashion Days pe 31 octombrie, cu reduceri pe scară largă la o varietate de produse pentru cei care vor să-și actualizeze garderoba la prețuri mai mici.

Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa
Stiri externe
Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa

Oficiali ai administraţiei Trump au informat aliaţii că reducerile de trupe din România sunt doar prima etapă, urmând noi diminuări în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de la jumătatea lui decembrie, relatează Kyiv Post.

Cercetătorii au descoperit „inamicii” invizibili care au decimat armata cu care Napoleon a vrut să cucerească Rusia
Stiri Stiinta
Cercetătorii au descoperit „inamicii” invizibili care au decimat armata cu care Napoleon a vrut să cucerească Rusia

Un studiu recent prezintă o nouă perspectivă asupra campaniei dezastruoase a lui Napoleon în Rusia. Armata ar fi fost lovită de mai multe boli infecțioase, inclusiv două tipuri de bacterii necunoscute anterior.

Recomandări
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28