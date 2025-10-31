Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Vremea
31-10-2025 | 11:19
toamna
Profimedia

ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în perioada 3 noiembrie - 1 decembrie 2025. Vom avea un început călduros de noiembrie, apoi temperaturile revin la normalul perioadei, spre finalul lunii.

autor
Aura Trif

Doar prima săptămână din luna noiembrie va avea temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, după care se vor situa în jurul celor specifice, anunţă vineri meteorologii, care au revizuit prognoza anterioară, conform căreia temperaturile ar fi urmat să fie uşor mai ridicate până aproape de sfârşitul lunii.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Citește și
oameni pe strada
Studiu: O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Bucureștiul devine capitala roboților. Peste 1.200 de mașinării se bat în ring în cea mai mare competiție din Europa

Sursa: News.ro

Etichete: temperaturi, prognoza meteo, anm, precipitatii,

Dată publicare: 31-10-2025 11:19

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Reuters: Rusia folosește în Ucraina rachete 9M729 dezvoltate în secret, cele care au dus la prăbușirea tratatului nuclear INF
Stiri externe
Reuters: Rusia folosește în Ucraina rachete 9M729 dezvoltate în secret, cele care au dus la prăbușirea tratatului nuclear INF

Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă îl determinase pe Donald Trump să renunţe în timpul primului său mandat ca preşedinte al SUA la pactul de control al armelor nucleare. 

Studiu: O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online
Stiri actuale
Studiu: O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online

O treime dintre români au pierdut bani după ce au urmat sfaturi financiare neverificate din mediul online, arată un studiu realizat pentru Revolut.

Bucureștiul devine capitala roboților. Peste 1.200 de mașinării se bat în ring în cea mai mare competiție din Europa
iLikeIT
Bucureștiul devine capitala roboților. Peste 1.200 de mașinării se bat în ring în cea mai mare competiție din Europa

La București, în weekend, are loc una dintre cele mai importante competiții de robotică din lume. Vor veni participanți din peste 30 de țări și peste o mie de roboți.

Recomandări
FT: O notă a Rusiei către Washington a dus la suspendarea summitului Trump-Putin. Ce solicitare a făcut Moscova
Stiri externe
FT: O notă a Rusiei către Washington a dus la suspendarea summitului Trump-Putin. Ce solicitare a făcut Moscova

SUA au anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta din cauza poziției ferme a Rusiei privind cererile legate de Ucraina, transmite FT.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Octombrie 2025

03:28:33

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28