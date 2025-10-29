Vremea azi, 29 octombrie. Atmosferă plăcută, dar mai cald decât ar fi normal. Ce temperaturi vor fi

29-10-2025 | 07:34
Astăzi temperaturile cresc în majoritatea zonelor. Se face mai cald decât ar fi normal, iar în sudul Olteniei și al Munteniei se vor atinge 23 de grade. Cele mai modeste valori, de 12...13 grade, se vor înregistra în depresiuni.

În zona Carpaților Orientali apar ceva înnorări și precipitații slabe. E posibil să vină câțiva stropi de ploaie și în Maramureș și în nordul Transilvaniei, dar în cea mai mare parte a țării o să fie vreme frumoasă.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se încălzește. Ieri au fost 15 grade la Constanta astăzi temperaturile urcă până la 20 de grade. Avem soare, câțiva nori și vânt domol.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei vremea continuă să se încălzească. Nu sunt anunțate ploi; norii vor fi rari pe timpul zilei și, după prânz, se vor înregistra tot 20 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori și temperaturi cu 3...4 grade peste cele de ieri.

Vreme plăcută și temperaturi în creștere găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Doar izolat s-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie. Vântul crește în intensitate în zona Carpaților Orientali și, după prânz, se vor înregistra 17 grade la Satu Mare.

În ținuturile vestice, o să avem soare, vreme bună și un vânt ceva mai activ. Se încălzește ușor și maximele vor ajunge pe la 19 grade.

În Transilvania urmeaza o zi însorită, însă acum dimineața sunt condiții de ceață si este frig mai ales în depresiuni. După ce se risipește ceața, se arată soarele, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 18 grade la Sibiu.

În sud-vestul României se anunță soare și atmosferă plăcută. Tendința de încălzire se păstrează și aici, iar maximele vor ajunge până la 23 de grade în sudul Olteniei.

La fel va fi și în ținuturile sudice: vreme frumoasă, soare și temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

Vremea în București

În București, astăzi vremea se încălzește. Avem o zi însorită, cu vânt destul de insistent și o maximă în jur de 20 de grade. La noapte cerul rămane curat și spre dimineață se vor înregistra in jur de 6 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și în zonele montane. În nordul și în centrul Carpaților Orientali o să plouă puțin, iar la altitudini mari o să fie lapoviță. În rest, atmosfera se menține însorită toată ziua, iar vântul bate mai tare la altitudini mari. În Orientali și în Carpații de Curbură vor fi rafale de 90 km/h.

