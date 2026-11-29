Vremea azi, 29 noiembrie 2026. Ninsorile se domolesc, dar gerul pune stăpânire pe România, cu minime de până la -16 grade
Duminică se domolesc ninsorile. Vântul, însă, continuă să bată cu putere în sud-estul României. Se intensifică și pe crestele montane, dar și prin sud-vest, iar temperaturile rămân negative în multe zone.
Sursa: ProTV
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Pleacă de la -7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se opresc pe la 3...4 grade în Crișana și în Banat.
În Dobrogea și Bărăgan, cerul este înnorat la începutul zilei, când e posibil să apară și ceva fulguieli. Apoi se arată soarele, dar se răcește față de ieri. Maximele se opresc pe la 1 grad în Constanța. Din cauza vântului, însă, temperaturile resimțite vor fi mult mai scăzute de atât.
Vremea în Moldova
Frigul ajunge și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Disconfortul este accentuat de vântul puternic. Vin și câteva ninsori slabe, trecătoare, dar cerul se mai degajează după prânz. Amiaza aduce temperaturi sub 0 grade aproape peste tot.
O să mai ningă puțin și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. În această regiune vântul nu pune probleme, însă o să fie foarte frig. În Suceava, termometrele vor indica -5 grade la orele amiezii.
Vremea în Transilvania
În nordul Transilvaniei și în Maramureș, cerul se înseninează treptat. Nu sunt anunțate precipitații, dar se răcește destul de tare. Sâmbătă s-au înregistrat 7 grade. Astăzi, maximele nu mai trec de 2 grade, iar la noapte o să fie GER în această zonă.
Și în ținuturile vestice se face mai frig. Pe aici, însă, găsim cele mai ridicate valori din țară, în jur de 3...4 grade. În Banat e posibil să ningă, iar în sudul Banatului vântul o să bată din ce în ce mai tare.
Frigul este greu de îndurat în zona Transilvaniei, mai ales în depresiuni. Maxima anunțată pentru Miercurea Ciuc este de -7 grade. La noapte se instalează gerul și temperatura coboară până la -16 grade. La munte se mai adună norii și apar ceva fulguieli.
Vremea în Oltenia
Răcirea vremii se simte și în Oltenia, iar în sud-estul acestei provincii se intensifică vântul. Maximele ajung cu greu pe la 0 grade și mai vin câțiva fulgi de zăpadă, în special în prima parte a zilei.
Și în sudul țării sunt condiții de fulguială, în special în Lunca Dunării. Vântul continuă să agite atmosfera, iar temperaturile scad și aici. Vor fi -3 grade în Alexandria și 2 grade în Ploiești.
Vremea în București
În București se împrăștie norii, dar se răcește foarte tare. Maxima rămâne sub pragul înghețului, iar vântul sporește senzația de frig. La noapte vor fi -6 grade în centru și -9 grade la marginea orașului.
Vremea la munte
La munte găsim vreme foarte rece, înnorări și ninsori slabe în prima parte a zilei. Apoi se arată soarele. Vântul bate mai tare în Carpații de Curbură, iar noaptea devine geroasă în majoritatea masivelor.
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