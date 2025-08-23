Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Efecte grave ale vijeliilor au fost în 15 județe unde 150 de copaci și 16 acoperișuri au ajuns la pământ. 40 de mașini au fost avariate. Au fost emise 19 mesaje Ro-alert și peste 4.000 de pompieri au fost mobilizați. După furtuni temperaturile au scăzut brusc.

Când a început furtuna în județul Argeș doi verișori de 17 și 18 ani, cu tatăl unuia dintre ei s-au adăpostit într-o magazie. Dar construcția nu a rezistat la rafalele de vânt puternice și acoperișul s-a prăbușit. Doi dintre ei au ieșit în viață, dar băiatul de 18 ani a fost scos de sub dărâmături în stop cardio-respirator.

Tragedie în Satu Mare din cauza furtunii

Un bărbat de 52 de ani a murit într-o localitate din Satu Mare. A decis să lucreze, pe timpul furtunii, la panoul electric din casă și s-a electrocutat.

În București vijelia a pus la pământ 90 de copaci. Unul a căzut peste un pieton în Sectorul 4. Bărbatul de 36 de ani a fost dus la spital cu răni grave la coloană. A fost deja operat de două ori, iar când își va reveni vă avea nevoie de intervenții estetice pentru zona feței.

Mai multe localități din Iași au fost lovite de grindină. Și mai mari au fost bucățile de gheață în Întorsura Buzăului, județul Covasna. Au căzut ca mingiile pe pământ și au spart geamurile mașinilor și acoperișurile caselor.

Rafalele puternice au ridicat un nor uriaș de cenușă la Complexul Energetic Oltenia pe câțiva kilometri. Dar și un nor de praf la Calafat, în județul Dolj. Cei care au trecut cu mașina pe acolo au crezut că au nimerit în mijlocul unei tornade.

Fenomenele intense au fost aduse de un ciclon care a străbătut România venit din zona Mării Mediterane încărcat cu umezeala și aer rece.

Alina Șerban, meteorolog: „În partea de sud au fost rafale destul de puternice, 80-90 km/h. Au avut aspect rotațional. În partea de nord a țării au fost cantități de peste 50,70, chiar 80 de litri pe metrul pătrat. Prin centru și est am avut căderi de grindină în strat destul de gros”.

Instabilitatea atmosferică a trecut, spun meteorologii, dar rămânem cu temperaturi mai scăzute decât de obicei și se pot înregistră chiar minime record.

Alina Șerban, meteorolog: „Temperaturile maxime vor porni de la 17,18 grade și vor mai atinge doar cu totul izolat 30 de grade la amiază în partea de sud. Temperaturile minime vor coborî destul de mult, ne așteptam să înregistram chiar 1-0 grade în estul Transilvaniei”.

De miercuri vremea își revine.

Reporteri: Iulia Fătu, Valentina Neagu, Roxana Vlădășel, Ana Maria Barbu, Elena Bejinaru, Natașa Paraschiv

