Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Vremea
23-08-2025 | 19:48
×
Codul embed a fost copiat

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

autor
Stirileprotv

Efecte grave ale vijeliilor au fost în 15 județe unde 150 de copaci și 16 acoperișuri au ajuns la pământ. 40 de mașini au fost avariate. Au fost emise 19 mesaje Ro-alert și peste 4.000 de pompieri au fost mobilizați. După furtuni temperaturile au scăzut brusc.

Când a început furtuna în județul Argeș doi verișori de 17 și 18 ani, cu tatăl unuia dintre ei s-au adăpostit într-o magazie. Dar construcția nu a rezistat la rafalele de vânt puternice și acoperișul s-a prăbușit. Doi dintre ei au ieșit în viață, dar băiatul de 18 ani a fost scos de sub dărâmături în stop cardio-respirator.

Tragedie în Satu Mare din cauza furtunii

Un bărbat de 52 de ani a murit într-o localitate din Satu Mare. A decis să lucreze, pe timpul furtunii, la panoul electric din casă și s-a electrocutat.

În București vijelia a pus la pământ 90 de copaci. Unul a căzut peste un pieton în Sectorul 4. Bărbatul de 36 de ani a fost dus la spital cu răni grave la coloană. A fost deja operat de două ori, iar când își va reveni vă avea nevoie de intervenții estetice pentru zona feței.

Citește și
acoperis cazut
Furtuna a făcut prăpăd în 15 județe. Acoperișuri prăbușite peste oameni. O persoană de 18 ani a murit în Argeș

Mai multe localități din Iași au fost lovite de grindină. Și mai mari au fost bucățile de gheață în Întorsura Buzăului, județul Covasna. Au căzut ca mingiile pe pământ și au spart geamurile mașinilor și acoperișurile caselor.

Rafalele puternice au ridicat un nor uriaș de cenușă la Complexul Energetic Oltenia pe câțiva kilometri. Dar și un nor de praf la Calafat, în județul Dolj. Cei care au trecut cu mașina pe acolo au crezut că au nimerit în mijlocul unei tornade.

Fenomenele intense au fost aduse de un ciclon care a străbătut România venit din zona Mării Mediterane încărcat cu umezeala și aer rece.

Alina Șerban, meteorolog: „În partea de sud au fost rafale destul de puternice, 80-90 km/h. Au avut aspect rotațional. În partea de nord a țării au fost cantități de peste 50,70, chiar 80 de litri pe metrul pătrat. Prin centru și est am avut căderi de grindină în strat destul de gros”.

Instabilitatea atmosferică a trecut, spun meteorologii, dar rămânem cu temperaturi mai scăzute decât de obicei și se pot înregistră chiar minime record.

Alina Șerban, meteorolog: „Temperaturile maxime vor porni de la 17,18 grade și vor mai atinge doar cu totul izolat 30 de grade la amiază în partea de sud. Temperaturile minime vor coborî destul de mult, ne așteptam să înregistram chiar 1-0 grade în estul Transilvaniei”.

De miercuri vremea își revine.

Reporteri: Iulia Fătu, Valentina Neagu, Roxana Vlădășel, Ana Maria Barbu, Elena Bejinaru, Natașa Paraschiv

Sursa: Pro TV

Etichete: temperaturi, anm, furtuna,

Dată publicare: 23-08-2025 18:38

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Tată și fiu, înecați în lacul Snagov după ce i-a prins furtuna pe caiac
Stiri actuale
Tată și fiu, înecați în lacul Snagov după ce i-a prins furtuna pe caiac

În timpul furtunii de vineri seară, s-a produs o tragedie și pe lacul Snagov, de lângă București. Un bărbat și fiul său s-au înecat, după ce s-ar fi răsturnat cu un caiac în apă.

Furtuna a făcut prăpăd în 15 județe. Acoperișuri prăbușite peste oameni. O persoană de 18 ani a murit în Argeș
Stiri actuale
Furtuna a făcut prăpăd în 15 județe. Acoperișuri prăbușite peste oameni. O persoană de 18 ani a murit în Argeș

O furtună a făcut prăpăd în București și în alte județe ale țării, unde mai mulți copaci au căzut, iar o persoană de 18 ani a murit după ce a fost prinsă sub acoperișul casei. Autoritățile au trimis mesaj Ro-Alert.

”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală
Stiri externe
”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală

O echipă de „vânători de uragane” a zburat prin ochiul unui ciclon uriaș, pentru a colecta date meteo privind furtuna care se apropie amenințător de Caraibe.  

Pagube provocate de furtună, în mai multe zone din țără. Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud
Stiri actuale
Pagube provocate de furtună, în mai multe zone din țără. Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud

Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube.

Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h
Stiri externe
Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h

Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters.

Recomandări
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie
Stiri Educatie
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

România, pe ultimul loc în UE la competențe digitale. Seniorii sunt mai dornici să învețe decât tinerii
Stiri Diverse
România, pe ultimul loc în UE la competențe digitale. Seniorii sunt mai dornici să învețe decât tinerii

România e la coada Europei la competențe digitale, arată cele mai recente date de la Eurostat. Stăm ceva mai bine doar la trimis și primit mesaje, dar la servicii bancare, sănătate sau educație online suntem cu mult în urmă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12