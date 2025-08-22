Alertă extremă în București. ANM a emis Cod portocaliu de vijelii

Cod portocaliu de vijelii în București, vineri seară. A fost trimis un mesaj RO-Alert.

Rafalele de vânt vor fi de de 70 km/h, vor exista descărcări electrice, iar averse vor cumula 10...15 l/m, transmite ANM.

Cetățenii au primit mesaj RO-Alert. Codul este valabil până la ora 20:00.

„Vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torențiale ce vor acumula 10–15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: între 19:20 – 20:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”.

