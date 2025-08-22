Alertă extremă în București. ANM a emis Cod portocaliu de vijelii

Stiri actuale
22-08-2025 | 19:18
Vijelie
Inquam Photos / Alex Nicodim

Cod portocaliu de vijelii în București, vineri seară. A fost trimis un mesaj RO-Alert.

autor
Lorena Mihăilă

Rafalele de vânt vor fi de de 70 km/h, vor exista descărcări electrice, iar averse vor cumula 10...15 l/m, transmite ANM.

 Cetățenii au primit mesaj RO-Alert. Codul este valabil până la ora 20:00.
 
„Vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torențiale ce vor acumula 10–15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: între 19:20 – 20:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”.
 
ro alert furtuna
 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, furtuna,

Dată publicare: 22-08-2025 19:15

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce profesoara din Craiova era ucisă de soț, care apoi s-a sinucis
Stiri actuale
Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce profesoara din Craiova era ucisă de soț, care apoi s-a sinucis

Ies la iveală detalii șocante în cazul profesoarei care a fost ucisă cu sânge rece de soțul ei în Craiova. Femeia de 44 de ani a fost omorâtă în apartamentul familiei.

Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei
Stiri actuale
Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei

Ghidul de finanţare pentru Programul Rabla Auto 2025 a fost pus în consultare publică de Ministerul Mediului pe site-ul instituției. 

Recomandări
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA
Stiri Economice
Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic.

Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei
Stiri actuale
Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei

Ghidul de finanţare pentru Programul Rabla Auto 2025 a fost pus în consultare publică de Ministerul Mediului pe site-ul instituției. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 August 2025

50:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12