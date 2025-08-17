Pagube provocate de furtună, în mai multe zone din țără. Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud

Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube.

La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit cu aluviuni, după ce o viitură puternică s-a format, iar la Cluj un copac a fost doborât de rafalele de vânt. Autorităţile au anunţat că drumul dintre Rebra şi Parva a fost deblocat.

Drumul dintre Rebra şi Parva a fost deblocat, anunţă autorităţile din Bistriţa-Năsăud.

Potrivit Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa Năsăud, accesul către mănăstirea Rebra a devenit imposibil din cauza viiturii. La faţa locului au intervenit serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din cele două localităţi.

Meteorologii au emis, pentru Bistriţa Năsăud, avertizări cod portocaliu de vreme rea. Şi în judeţul Cluj, unde a fost cod roşu de furtună, un copac a căzut peste acoperişul unei case situate pe strada Ştefan Mora din municipiul Cluj-Napoca, pompierii intervenind pentru îndepărtarea pomului.

În Harghita, unde peste 2200 de consumatori au rămas fără alimentare cu energie electrică din cauza avariilor provocate de furtună pe reţeaua de alimentare, echipele de intervenţie ale companiei de electricitate au reparat toate defecţiunile, fiind reluată alimentarea duminică după amiază, au anunţat autorităţile din acest judeţ.

Mai multe judeţe din centrul şi nordul ţării s-au aflat, duminică după amiază, sub avertizări cod roşu sau cod portocaliu emise de către meteorologi. Autorităţile au transmis mesaje RO-Alert pentru unele zone, recomandând populaţiei să se adăpostească şi să ia măsuri de autoprotecţie.

