Tată și fiu, înecați în lacul Snagov după ce i-a prins furtuna pe caiac

În timpul furtunii de vineri seară, s-a produs o tragedie și pe lacul Snagov, de lângă București. Un bărbat și fiul său s-au înecat, după ce s-ar fi răsturnat cu un caiac în apă.

Scafandrii i-au căutat ore în șir. Când i-au găsit, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cei doi au fost văzuți ultima dată în jurul orei 18:00. Au ieșit cu un caiac pe lacul Snagov, iar tatăl s-ar fi urcat în fața ambarcațiunii. Potrivit martorilor, nu păreau amatori.

Cei doi au venit, se pare, cu propria ambarcațiune, cu o oră înainte ca furtuna să înceapă, potrivit martorilor. Ar fi vorba, spun localnicii, de un tată și fiul lui. Scafandrii și pompierii i-au căutat de mai bine de șase ore.

Bărbatul a fost găsit de salvatori puțin după miezul nopții.

Slt. Ștefan Eduard - ISU București-Ilfov: „Au fost aplicate manevre de resuscitare. Din păcate, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul.”

După alte două ore de căutări pe întuneric a fost identificat și fiul său. Nici el nu a putut fi salvat.

Slt. Ștefan Eduard - ISU București-Ilfov: „Echipajele de scafandri, alături de Poliția Transporturi și personal voluntar, au desfășurat activități de căutare cu ajutorul unor sonare și a echipamentelor specifice. Intervenim cu echipajul de scafandri, două echipaje de prim ajutor și un punct de comandă mobilă.”

În acest caz a fost deschisă o anchetă. Autoritățile urmează să afle cum s-a produs tragedia.

