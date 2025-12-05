Prețurile ridicate nu i-au oprit pe vizitatori să deguste mâncărurile tradiționale de la târgurile de Crăciun din Capitală

La târgurile de Crăciun din Capitală, poftele nu intră deloc la reduceri – ba din contră. Prețurile piperate nu îi sperie pe bucureșteni și pe turiști, care continuă să se răsfețe cu delicii de tot felul.

Cozile la standurile cu mâncare sunt pe măsura costurilor.

Gurmanzii care au ajuns la târgul de Crăciun din Drumul Taberei s-au repezit la căsuțele cu mâncare românească.

Bărbat: „Pastramă, sarmale, frigărui, ciolan, scăriță, ceafă, cârnați de toate felurile, murături.”

Nu au fost ignorate nici standurile cu langoș, kurtos, porumb fiert sau căpșuni cu ciocolată.

Chiar dacă prețurile i-au făcut să se gândească de două ori înainte să cumpere, oamenii și-au făcut pofta.

Femeie: „Un pahar, 15 lei. Sincer să spun, prețurile mi se par destul de măricele. Sunt mai scumpe anul ăsta. Sincer, dacă mă duc să mai mănânc și o pastrămuță sau ceva, e 500 de lei. Mai vin o dată și atât.”

Băiat: „Am mâncat de la mâncarea tradițională. Este destul de scump, dar ne-a plăcut că are gustul de acasă, de la părinți.”

Au fost și vizitatori care s-au declarat mulțumiți de prețuri.

Reporter: „Cum sunt gogoșile?”

Cuplu: „Foarte bune!”

Reporter: „Au fost scumpe?”

Cuplu: „Nu, 25 de lei e porția, destul de mare.”

Cuplu: „Până la urmă de asta vii, ca să îți faci pofta.”

Cei mici s-au îndreptat, evident, spre dulciuri.

Indiferent de gusturi, oferta e variată. Nouăzeci de căsuțe cu mâncare îi așteaptă pe pofticioși până pe 27 decembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













