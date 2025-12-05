Prețurile ridicate nu i-au oprit pe vizitatori să deguste mâncărurile tradiționale de la târgurile de Crăciun din Capitală

Stiri Diverse
05-12-2025 | 08:04
Oameni la târg de Crăciun
Pro Tv

La târgurile de Crăciun din Capitală, poftele nu intră deloc la reduceri – ba din contră. Prețurile piperate nu îi sperie pe bucureșteni și pe turiști, care continuă să se răsfețe cu delicii de tot felul.

autor
Alexia Banu,  Teodora Nica

Cozile la standurile cu mâncare sunt pe măsura costurilor.

Gurmanzii care au ajuns la târgul de Crăciun din Drumul Taberei s-au repezit la căsuțele cu mâncare românească.

Bărbat: „Pastramă, sarmale, frigărui, ciolan, scăriță, ceafă, cârnați de toate felurile, murături.”

Nu au fost ignorate nici standurile cu langoș, kurtos, porumb fiert sau căpșuni cu ciocolată.

Citește și
targ de craciun craiova
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”

Chiar dacă prețurile i-au făcut să se gândească de două ori înainte să cumpere, oamenii și-au făcut pofta.

Femeie: „Un pahar, 15 lei. Sincer să spun, prețurile mi se par destul de măricele. Sunt mai scumpe anul ăsta. Sincer, dacă mă duc să mai mănânc și o pastrămuță sau ceva, e 500 de lei. Mai vin o dată și atât.”

Băiat: „Am mâncat de la mâncarea tradițională. Este destul de scump, dar ne-a plăcut că are gustul de acasă, de la părinți.”

Au fost și vizitatori care s-au declarat mulțumiți de prețuri.

Reporter: „Cum sunt gogoșile?

Cuplu: „Foarte bune!

Reporter: „Au fost scumpe?

Cuplu: „Nu, 25 de lei e porția, destul de mare.”

Cuplu: „Până la urmă de asta vii, ca să îți faci pofta.”

Cei mici s-au îndreptat, evident, spre dulciuri.

Indiferent de gusturi, oferta e variată. Nouăzeci de căsuțe cu mâncare îi așteaptă pe pofticioși până pe 27 decembrie.

Un jurnalist ucrainean o confruntă la Paris pe ”fiica ilegitimă a lui Putin”. ”De ce nu te muți la Kiev pe post de scut”

Sursa: Pro TV

Etichete: preturi, targ craciun bucuresti, vizitatori,

Dată publicare: 05-12-2025 07:54

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch
Stiri actuale
Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch

Primul târg de sărbători din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii, însoțiți de părinți, s-au grăbit deja să intre în atmosfera magică. I-a întâmpinat Moș Nicolae, dar și personajul Grinch, de care ce mici s-au cam speriat.

Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”
Stiri Diverse
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”

Publicația britanică Daily Express a descris Târgul de Crăciun din Craiova drept „un adevărat tărâm al minunilor de iarnă, spectaculoasă și impresionantă, poate printre cele mai mari din Europa”.

Cel mai mare târg de Crăciun din țară, în București. Care vor fi atracțiile principale
Stiri Diverse
Cel mai mare târg de Crăciun din țară, în București. Care vor fi atracțiile principale

Capitala se pregătește de sărbători, cu mai multe târguri de Crăciun. În Piața Constituției va fi cel mai mare din țară pentru că se va întinde pe 20.000 de metri pătrați, iar la Opera Națională vom intra în atmosfera piațetelor franțuzești.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28