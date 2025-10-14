Bilanțul ploilor torențiale din Mexic a crescut la 64 de morți. Alte 65 de persoane aunt date dispărute. GALERIE FOTO

Ploile torenţiale care au lovit Mexicul săptămâna trecută au ucis cel puţin 64 de persoane, în timp ce 65 sunt date dispărute, a declarat luni guvernul, după ce o furtună tropicală a provocat alunecări de teren şi inundaţii, relatează Reuters.

Depresiunea atmosferică a venit spre sfârşitul sezonului ploios, provocând revărsarea râurilor care erau deja saturate de luni întregi de ploi, în timp ce meteorologii se concentrau pe furtunile tropicale şi pe două uragane de pe coasta Pacificului.

Autoritățile, luate prin surprindere de amploarea fenomenului

„Nu ne aşteptam ca aceste ploi intense să fie de o asemenea amploare”, a declarat preşedinta Claudia Sheinbaum.

Inundaţiile au fost rezultatul întâlnirii unor fronturi de aer cald şi rece deasupra râurilor care erau deja cu debite mari şi a munţilor cu terenul înmuiat de luni întregi de ploi.

Aproximativ 100.000 de case au fost afectate, a spus Sheinbaum. Ea urma să se întâlnească cu ministrul finanţelor mai târziu în cursul zilei pentru a discuta despre eforturile de reconstrucţie şi pentru a vizita unele state grav afectate.

Laura Velazquez, coordonatoarea naţională a protecţiei civile, a declarat că Hidalgo şi Veracruz au fost statele cele mai afectate, cu 29 de morţi şi 18 dispăruţi în Veracruz şi 21 de morţi şi 43 de dispăruţi în Hidalgo.

Ploaia a distrus şi infrastructura, cum ar fi podurile, şi a lăsat străzile pline de noroi.

Videoclipurile şi imaginile de săptămâna trecută au arătat echipele de intervenţie în situaţii de urgenţă trecând prin ape adânci pentru a ajunge la localnicii blocaţi şi a duce provizii comunităţilor afectate.

Mii de persoane mobilizate pentru intervenții

Autorităţile au mobilizat mii de persoane pentru a ajuta la evacuarea, curăţarea şi monitorizarea locurilor cele mai grav afectate.

Electricitatea, care fusese întreruptă în oraşele din cinci state, a fost în mare parte restabilită.

Autorităţile au declarat că se vor concentra şi pe limitarea răspândirii virusurilor, cum ar fi cel al febrei Dengue, transportate de ţânţarii care se reproduc în apa stătură.

