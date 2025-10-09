Cine e responsabil pentru pagubele provocate de copacii doborâți de furtună și ce trebuie să facă păgubiții

Peste 30 de arbori s-au prăbușit în București în două zile marcate de cod roșu de ploi abundente și vânt puternic, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov.

Incidentele nu sunt singulare, întrucât căderile de copaci la rafale puternice de vânt au devenit o realitate frecventă în Capitală, afectând parcuri, trotuare și chiar autoturisme. În aprilie 2025, un șofer a fost rănit grav după ce un arbore s-a prăbușit peste mașina sa.

Responsabilitatea pentru arborii din domeniul public le revine primăriilor de sector și Primăriei Municipiului București, direct sau prin servicii și direcții de mediu. Pentru intervenții asupra arborilor — toaletare, defrișare sau transplantare — este necesară, în majoritatea cazurilor, o autorizație emisă de Direcția de Mediu a PMB.

