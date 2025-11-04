Urmează o lună cu temperaturi mai mari decât cele normale. Va ploua excesiv în unele zone. Prognoza ANM

Vremea
04-11-2025 | 09:34
Toamna
Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, estimarea pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, dar şi că vor fi zone unde va ploua excedentar.

autor
Claudia Alionescu

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice şi sud-estice, dar şi deficitar în cele vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Citește și
oameni pe strada
Prognoza meteo pentru șapte zile. Cum va fi vremea în București și în restul zonelor din țară

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în extremitatea de sudest a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea estică a ţării

Cantităţile de precipitaţi se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Problema mare cu care se confruntă unele facultăți din țară. Studenții au fost anunțați de desființarea cursurilor

Sursa: ANM

Etichete: romania, prognoza meteo, vreme,

Dată publicare: 04-11-2025 09:34

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Vremea
Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în perioada 3 noiembrie - 1 decembrie 2025. Vom avea un început călduros de noiembrie, apoi temperaturile revin la normalul perioadei, spre finalul lunii.

Prognoza meteo pentru șapte zile. Cum va fi vremea în București și în restul zonelor din țară
Vremea
Prognoza meteo pentru șapte zile. Cum va fi vremea în București și în restul zonelor din țară

Săptămâna începe cu cer noros în vest și nord-vest, unde ploile se vor extinde treptat. În Banat și Crișana sunt posibile descărcări electrice și intensificări ale vântului de 50...70 km/h.

Când se încălzește în toată România. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în noiembrie 2025
Vremea
Când se încălzește în toată România. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în noiembrie 2025

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni arată o răcire generală, săptămâna viitoare, urmată de o încălzire, care va readuce temperaturile la normalul perioadei.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Vremea
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obişnuite în această perioadă, până în 20 octombrie, anunţă marţi, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Recomandări
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe
Stiri Justitie
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe

Peste 200 de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice.

Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol
Stiri actuale
Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol

Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave de luptă au fost ridicate în aer.

Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital
Stiri externe
Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

Muncitorul român, prins sub dărămăturile unui turn medieval care s-a prăbușit în centrul Romei, a murit în noaptea de luni spre marți la scurt timp după ce a fost transportat la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Noiembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28