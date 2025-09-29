Incendiu violent la un hotel din Tătărani, Prahova. O persoană carbonizată a fost găsită în interior. VIDEO

29-09-2025 | 10:04
Un incendiu violent a izbucnit, luni dimineaţă, la un hotel din comuna prahoveană Bărcăneşti, sat Tătărani, focul manifestându-se la nivelul acoperişului.  

Anca Ungureanu

UPDATE O nouă informare de la ISU Prahova

În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.

Menționăm faptul ca obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024, s-a constat ca operatorul economic nu desfășura activități.

La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale.

Misiunile de stingere a tuturor focarelor continuă, concomitent cu căutarea persoanei despre care exista informația ca ar fi dispărută.

UPDATE În urma căutărilor efectuate a fost găsită o primă victimă, carbonizată, transmite ISU Prahova. O altă persoană este în continuare dispărută.

incendiu hotel Tătărani

Cinci persoane se aflau în hotel, pompierii efectuând la această oră căutări pentru identificarea a două persoane dispărute, arătau primele informații.

"Pompierii continuă acţiunea de stingere a incendiului. Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutari pentru identificarea persoanelor dispărute", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Focul este localizat, iar misiunea este în dinamică.

Hotelul era închis de ISU pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu

Hotelul era închis de către ISU Prahova pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, au declarat, pentru Agerpres, surse apropiate anchetei.

Potrivit acestora, hotelul a fost închis în data de 16 septembrie, s-a aplicat sigiliu ISU, iar pe 19 septembrie, reprezentanţii unităţii au cerut ridicarea acestuia pentru efectuarea de lucrări pentru a intra în legalitate.

Din primele date, cele două persoane dispărute sunt din echipa care efectua lucrări, au precizat sursele citate.

Dată publicare: 29-09-2025 08:47

