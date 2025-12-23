Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obișnuite până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a țării

Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării, anunţă meteorologii.

Pentru săptămâna 5 - 12 ianuarie, este prognozat un „regim pluviometric uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării”.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte, local, în regiunile extracarpatice, dar și ușor mai ridicate în cele intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a teritoriului, dar și deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest se vor situa ușor sub mediile multianuale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

