Lista de opțiuni anti-Iran e pe masa lui Trump. Consilierii îi dau sfaturi contradictorii

Consilierii de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump sunt divizați în privința unei eventuale acțiuni militare împotriva Iranului, pe fondul represiunii violente a protestelor din această țară.

Potrivit The Wall Street Journal, mai mulți oficiali, în frunte cu vicepreședintele JD Vance, îl îndeamnă pe Trump să încerce mai întâi o cale diplomatică, informație contestată însă de echipa vicepreședintelui, transmite news.ro.

Reuters relatează că un purtător de cuvânt al lui Vance a calificat drept incorectă prezentarea făcută de WSJ. „Vicepreşedintele Vance şi secretarul de stat Rubio prezintă împreună preşedintelui o serie de opţiuni, de la o abordare diplomatică la acţiuni militare”, a declarat William Martin, directorul de comunicare al lui Vance. „Ei prezintă aceste opţiuni fără părtinire sau favoruri”, a adăugat oficialul.

În paralel, Axios scrie că Donald Trump urmează să aibă marți o reuniune cu echipa sa de securitate națională, care i-a prezentat deja o listă de opțiuni privind răspunsul SUA la situația din Iran. Casa Albă analizează inclusiv o propunere venită din partea Teheranului pentru inițierea unor discuții legate de programul nuclear, în timp ce președintele american ia în calcul autorizarea unor atacuri militare.

Un oficial al Casei Albe, citat de Axios, a declarat că Trump este „înclinat” să lanseze un atac pentru a pedepsi regimul iranian pentru uciderea protestatarilor, dar că nu a luat încă o decizie finală și analizează în continuare oferta de negociere. În acest context, este de așteptat ca subiectul să fie discutat în detaliu la întâlnirea de marți cu echipa de securitate națională.

Pe fondul informațiilor potrivit cărora sute de protestatari ar fi fost uciși în weekend, Trump a declarat că Iranul „începe” să depăşească limitele. Sursele citate de Axios arată că, în cazul în care va fi ordonată o intervenție militară, țintele ar putea viza structuri ale regimului implicate în securitatea internă, considerate responsabile de represiune.

În același timp, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a luat legătura cu ministrul iranian de externe pentru a explora o soluție diplomatică, care ar putea include reluarea negocierilor nucleare. Luni, Trump a anunțat însă noi sancțiuni, menite să crească presiunea asupra Teheranului. „Începând de acum, orice ţară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă de 25% pentru toate afacerile cu Statele Unite ale Americii. Acest ordin este definitiv şi fără drept de apel. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!”, a scris el pe Truth Social.

Vineri a avut loc o întâlnire între vicepreședintele Vance, secretarul de stat Marco Rubio și oficiali ai Consiliului Național de Securitate, în cadrul căreia a fost pregătită lista de opțiuni prezentată ulterior președintelui. O sursă citată de publicație a precizat că acestea variază „de la diplomaţie la atacuri militare”, majoritatea fiind, pentru moment, non-cinetice.

În interiorul administrației există voci care consideră că o intervenție militară ar putea fi contraproductivă, însă Trump pare în continuare dispus să ia în calcul această variantă. Oficialii iranieni au reacționat dur, amenințând cu atacuri asupra bazelor americane și asupra Israelului, în cazul în care SUA vor trece la acțiune.

Între timp, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi l-a contactat pe Witkoff pentru a discuta situația protestelor, demers interpretat de surse Axios drept o tentativă de detensionare a relațiilor cu Washingtonul sau de câștigare de timp înaintea unei decizii finale a lui Trump.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că atacurile aeriene „ar fi una dintre numeroasele opţiuni luate în considerare” de președinte, subliniind că diplomația rămâne prima opțiune. „Ceea ce auziţi public din partea regimului iranian este destul de diferit de mesajele pe care administraţia le primeşte în privat şi cred că preşedintele are interesul să exploreze aceste mesaje”, a spus ea.

