Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme severă valabilă în perioada 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, în majoritatea zonelor din România.

Astfel, potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor.

Cum va fi vremea în București

26.11.2025 Ora 10:00 - 27.11.2025 Ora 08:00

Cerul, variabil în prima parte a zilei, se va înnora treptat, iar noaptea trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

27.11.2025 Ora 08:00 - 28.11.2025 Ora 08:00

Vremea se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

28.11.2025 Ora 08:00 - 29.11.2025 Ora 08:00

Cerul va fi noros și va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

30.11.2025 Ora 08:00 - 30.11.2025 Ora 20:00

Cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.

În intervalul 26 noiembrie, ora 10 - 30 noiembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ și intensificări de vânt.

