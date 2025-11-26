Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie

Vremea
26-11-2025 | 10:20
iarna, ninsoare
Pro TV

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme severă valabilă în perioada 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, în majoritatea zonelor din România.

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp.

Cum va fi vremea în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie. A fost emisă prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor.

Cum va fi vremea în București

26.11.2025 Ora 10:00 - 27.11.2025 Ora 08:00

Cerul, variabil în prima parte a zilei, se va înnora treptat, iar noaptea trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

27.11.2025 Ora 08:00 - 28.11.2025 Ora 08:00

Vremea se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

28.11.2025 Ora 08:00 - 29.11.2025 Ora 08:00

Cerul va fi noros și va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

30.11.2025 Ora 08:00 - 30.11.2025 Ora 20:00

Cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.

În intervalul 26 noiembrie, ora 10 - 30 noiembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ și intensificări de vânt.

Sursa: ANM

Etichete: meteo, prognoza meteo, anm, cum va fi vremea, frig, vremea,

Dată publicare: 26-11-2025 10:12

Vremea azi, 26 noiembrie. Temperaturile urcă până la 20 de grade în est și sud-est. Se răcește însă în celelalte regiuni
Vremea
Vremea azi, 26 noiembrie. Temperaturile urcă până la 20 de grade în est și sud-est. Se răcește însă în celelalte regiuni

Miercuri, în estul și în sud-estul României se face mult mai cald decât ar fi normal. Temperaturile urcă până la 19…20 de grade. Vremea se răcește însă în celelalte regiuni, în special în vestul țării. Pe aici vor fi în jur de 8…9 grade.

Cum va fi vremea în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie. A fost emisă prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Vremea
Cum va fi vremea în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie. A fost emisă prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.

Vremea azi, 25 noiembrie. Atmosferă însorită în cea mai mare parte a țării. Maxime între 9 și 17 grade
Vremea
Vremea azi, 25 noiembrie. Atmosferă însorită în cea mai mare parte a țării. Maxime între 9 și 17 grade

Ziua de marți aduce o încălzire a vremii. Domină atmosfera însorită, însă pe seară, în Banat și în Crișana și, pe spații mai mici, în Oltenia și în Maramureș, se înnorează și vin câteva averse.

Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

România va traversa în următoarele două săptămâni un episod meteo marcat de variații termice accentuate, cu încălziri bruște urmate de răciri semnificative în majoritatea regiunilor.

Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade
Vremea
Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade

Luni se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei.

