Două rase populare de pisici au fost interzise într-o țară europeană de la 1 ianuarie. Care sunt motivele

Guvernul olandez a interzis deținerea a două rase populare de pisici: Scottish Fold și Sphynx, începând cu 1 ianuarie 2026.

Interdicția are scopul de a preveni achiziționarea de animale noi și de a opri proliferarea acestor rase, care prezintă riscuri inerente pentru sănătate, scrie ilPost.

Scottish Fold sunt rezultatul osteocondrodisplaziei, o afecțiune genetică care afectează oasele și cartilajul, ducând la durere, șchiopătare și rigiditate articulară. Nu există leac, deși gravitatea variază de la o pisică la alta.

Shutterstock

Pisicile Sphynx au dificultăți în reglarea temperaturii corpului, sunt mai predispuse la infecții, iar pielea lor este vulnerabilă la expunerea la soare, crescând riscul de cancer de piele.

Guvernul olandez a acordat prioritate bunăstării animalelor, în urma măsurilor anterioare de interzicere a creșterii anumitor animale de companie începând din 2014. Noua interdicție nu are caracter retroactiv – proprietarii care și-au înregistrat pisicile înainte de data de intrare în vigoare a interdicției le pot păstra.

Încălcarea interdicției poate duce la amenzi de până la 1.500 de euro.

Jean Rummenie, ministrul Mediului, a subliniat că este inacceptabil ca animalele să sufere din cauza trăsăturilor lor fizice.

