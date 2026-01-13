„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Nu exclude o intervenție militară, spune purtătoarea lui de cuvânt. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că aproape 600 de protestatari au fost uciși, iar peste 10.000 de manifestanți au fost arestați. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

De trei săptămâni, protestatarii din Iran ies pe străzi în fiecare noapte și cer schimbarea regimului. Demonstrațiile s-au extins în zeci de provincii, însă cele mai multe sunt în capitala Teheran.

De peste Ocean, președintele Trump anunța că liderii iranieni au contactat Washingtonul pentru a „negocia", dar spune că are în vedere alternative „foarte puternice”.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Un lucru la care președintele Trump este foarte bun este să aibă întotdeauna toate opțiunile pe masă, iar atacurile aeriene ar fi una dintre multele opțiuni disponibile. Diplomația este întotdeauna prima opțiune pentru președinte, dar nu se teme să folosească forța letală și puterea armatei SUA, dacă și când consideră că este necesar."

Turcia, stat membru NATO, a avertizat că orice intervenție străină în Iran riscă să conducă la crize și mai mari în această țară și în regiune, și a îndemnat la negocieri între Statele Unite și Iran pentru soluționarea problemelor.

Prezentator Sky News: Ce fel de rol activ anticipați că vor juca Statele Unite în încercarea, din perspectiva dumneavoastră, de a grăbi schimbarea regimului (de la Teheran)?

Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel: Nu cred că Statele Unite sunt implicate activ în încercarea de a accelera vreo schimbare. Este, mai degrabă, o chestiune de respect, așa cum a subliniat și președintele Trump. El dorește să fie recunoscut faptul că guvernul Iranului nu ar trebui să-și ucidă propriii cetățeni și nici să-i rănească pentru că protestează. Oamenii au dreptul să protesteze, iar revendicările lor sunt legitime.

Teheranul susține că situația este acum sub control și televiziunea națională a difuzat imagini de la marșuri de susținere a regimului.

Kamran Matin, profesor asociat de relații internaționale la Universitatea din Sussex: „Scopul principal al lui Trump este să schimbe comportamentul regimului iranian, nu neapărat regimul în sine”.

Michael Clarke, analist militar Sky News: „Dacă ar fi un anume gen de bombardamente aeriene, astfel de raiduri pot fi contraproductive, pentru că ar putea întări argumentele regimului despre dușmanii externi și efectul ar fi strângerea rândurilor în jurul drapelului național. Așa că, probabil, la Washington se iau în considerare alt gen de acțiuni, fără lovituri militare. Cum ar fi atacuri cibernetice vizând Garda Republicană iraniană sau poliția secretă. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care probabil le vor face ar fi introducerea mai multor terminale Starlink (Internet prin satelit) în Iran”.

