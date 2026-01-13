Unul dintre cei mai influenți oameni din fotbal, asasinat la înmormântarea mamei sale. Legătura pe care o avea cu Adrian Mutu

Mutu si Orsoni
Fostul lider naţionalist corsican Alain Orsoni, în vârstă de 71 de ani, s-a transformat în om de afaceri și a fost președinte al Clubului de Fotbal profesionist Ajaccio.

El a fost ucis prin împușcare luni, către ora locală 16.30 (17.30, ora României), în satul Vero, departamentul francez Corse-du-Sud, la funeraliile mamei sale, potrivit unei surse apropiate anchetei, relatează AFP.

Procurorul din Ajaccio Nicolas Septe, care urma să se ducă la faţa locului, a confirmat faptele AFP.

El a deschis o anchetă cu privire la asasinat în bandă organizată, încredinţată poliţiei şi jandarmeriei într-o procedură de cosesizare.

Alain Orsoni a murit pe loc, a declarat altă sursă apropiată anchetei, evocând pista unui lunetist.

Alain Orsoni, un militant naţionalist de la bun început, a fost vizat de un plan de asasinare în 2008.

Fratele său, Guy, a fost asasinat în 1983. El i-a dat fiului său - o figură a banditismului corsican - prenumele fratelui său asasinat.

„Mișcare pentru afaceri”

În urma studiilor, pe care le-a făcut la Paris, el a devenit unul dintre liderii Frontului de Eliberare Naţională a Corsicii (FKNC), după care a înfiinţat „Mişcarea pentru Autodeterminare” (MPA), catalogată mai târziu de către adversarii săi drept „Mişcarea pentru afaceri”.

Cunoscut prin simţul său politic şi sângele său rece, Alain Orsoni a părăsit Corsica în 1996, în plin război fratricid în mişcarea naţionalistă.

El a trăit timp de 13 ani în Florida, iar apoi în Nicaragua, unde a desfăşurat activităţi în industria jocurilor de noroc, şi în Spania.

La puţin timp întoarcerea sa din exil, un plan de asasinare care l-a vizat a fost dejucat de către poliţie, în vara lui 2008.

El i-a succedat, în acelaţi timp, la preşedinţia Clubului de Fotbal Athletic Club Ajaccio (ACA) prietenului său Michel Moretti, un fost naţionalist care tocmai murise.

În 2012, după asasinarea mai multor notabili de la Ajaccio şi apropiaţi ai ACA, ca de exemplu fostul şef al Baroului Avocaţilor Antoine Sollacaro şi preşedintele Camerei de Comerţ Jacques Nacer, Alain Orsoni a denunţat o „cabală de presă” împotriva sa.

Ce a transmis Adrian Mutu

Vestea asasinatului a ajuns rapid și la Adrian Mutu. Fostul internațional român, care a îmbrăcat tricoul corsicanilor timp de două sezoane și a avut o relație apropiată cu Orsoni, a fost luat prin surprindere de moartea violentă a acestuia.

„Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a spus Adrian Mutu, potrivit iAMSport.

Sursa: News.ro

