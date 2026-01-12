GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor

12-01-2026 | 13:53
Kylie Jenner, jennifer Lawrence
Getty

Vedetele de la Hollywood s-au adunat, duminică, la faimosul hotel Beverly Hilton pentru a participa la cea de-a 83-a ediție a premiilor Globurile de Aur 2026.

Cristian Matei

Gala Globurile de Aur 2026 poate fi urmărită acum pe VOYO.

Potrivit Daily Mail, Kylie Jenner, iubita lui Timothee Chalamet, și-a etalat silueta într-o rochie metalică cu corset de la Ashi Studio, accesorizată cu bijuterii Lorraine Schwarz personalizate, în valoare de peste 100 de carate. 

Vedeta din familia Kardashian a postat un clip în care se pregătea pentru spectacolul plin de vedete, dar nu a pășit pe covorul roșu alături de iubitul ei, care a ales să pozeze singur.

One Battle After Another
Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor. Marile premii au ajuns la „One Battle After Another” și „Hamnet”

Chalamet abia a salutat-o pe Kylie în timp ce primea un premiu important pentru filmul ”Marty Supreme”, regizat de Josh Safdie, înainte ca filmul său să piardă premiul cel mare în fața lui ”One Battle After Another”.

Între timp, Ariana Grande a venit într-o rochie de bal neagră, cu umerii goi, de la Vivienne Westwood Couture.

Selena Gomez a sosit pe covorul roșu, emanând ”glamour”-ul vechiului Hollywood, într-o rochie Chanel neagră, impresionantă, finisată cu o bordură din pene albe.

Gomez și-a aranjat părul negru în bucle lucioase, inspirate din stilul vintage. Ea a venit cu soțul ei, Benny Blanco.

Kate Hudson a fost o apariție spectaculoasă într-o rochie metalică argintie Armani, care i-a pus în valoare silueta de invidiat. 

Vedeta din Alias, Jennifer Garner, a strălucit într-o rochie neagră sclipitoare Cong Tri, pe care a asortat-o cu pantofi cu toc negri.

Vedeta din ”One Battle After Another”, Chase Infiniti, a purtat o rochie Louis Vuitton avangardistă, cu un corset sculptural, asemănător unei oglinzi. 

Mila Kunis a fost însoțită la eveniment de soțul ei, Ashton Kutcher, marcând prima lor apariție la o gală de premii în ultimii patru ani. Ea a uimit publicul în rochia Carolina Herrera, mai scrie Daily Mail.

Priyanka Chopra a făcut senzație în rochia albastră Dior, accesorizată cu un colier ornamentat, alături de soțul ei, Nick Jonas.

Alicia Silverstone a purtat o rochie fără mâneci Nicole + Felicia Couture, care i-a pus în evidență decolteul.

Surorile Dakota Fanning și Elle Fanning au strălucit amândouă în rochii ”metalice” strâmte și sclipitoare. Dakota a purtat o ținută Vivienne Westwood, în timp ce Elle a strălucit într-o rochie Gucci.

Robin Wright a fost imaginea eleganței într-o rochie neagră Ralph Lauren care i-a pus în evidență brațele. 

Renate Reinsve a strălucit într-o rochie argintie cu franjuri Louis Vuitton.

Vedeta din „The Hunting Wives”, Brittany Snow, a strălucit pe covorul roșu într-o rochie crem fără mâneci Danielle Frankel.

Vedeta din Pretty Woman, Julia Roberts, a făcut pasul decisiv într-o rochie neagră Armani Privé.

George Clooney a arătat elegant într-un costum Giorgio Armani și a fost însoțit de soția sa celebră, Amal Clooney, care a purtat o rochie roșie. 

Pamela Anderson a adoptat o ținută neconvențională, combinând o cămașă albă cu nasturi cu o fustă lungă și fluidă de la Ferragamo. 

Sursa: Daily Mail

Etichete: actrita, actor, hollywood, globurile de aur,

Dată publicare: 12-01-2026 12:13

