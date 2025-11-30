ANM: Ploi în nordul Dobrogei și ninsoare la munte. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare de cod galben de ploi. HARTĂ

30-11-2025 | 10:47
Om în ploaie
Meteorologii anunţă că duminică va ploua moderat în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, iar la munte, în special în Carpaţii Orientali, va fi lapoviţă şi ninsoare. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare de cod galben de ploi.

Claudia Alionescu

Duminică, în intervalul orar 10 - 20, sunt anunţate ploi moderate cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor acumula 10 - 15 l/mp şi izolat peste 25 - 30 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 5 - 10 cm, îndeosebi în Carpaţii Orientali.

Hartă ANM

În intervalul 10 - 16, vor fi ploi însemnate cantitativ în judeţul Tulcea, care rămâne sub atenţionare de cod galben şi unde se vor acumula 25 - 40 l/mp.

Duminică avem tot vreme închisă și ploi în cea mai mare parte a țării. În Moldova și în nordul Dobrogei se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane înalte o să ningă și se va depune strat de zăpadă.

Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, relevă prognoza pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri de meteorologi.  

România se află sub influența ciclonului mediteranean Adel, format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane, care aduce ultimele zile de toamnă cu vreme severă în majoritatea regiunilor țării.

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

