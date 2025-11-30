ANM: Ploi în nordul Dobrogei și ninsoare la munte. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare de cod galben de ploi. HARTĂ

Meteorologii anunţă că duminică va ploua moderat în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, iar la munte, în special în Carpaţii Orientali, va fi lapoviţă şi ninsoare. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare de cod galben de ploi.

Duminică, în intervalul orar 10 - 20, sunt anunţate ploi moderate cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor acumula 10 - 15 l/mp şi izolat peste 25 - 30 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 5 - 10 cm, îndeosebi în Carpaţii Orientali.

ANM

În intervalul 10 - 16, vor fi ploi însemnate cantitativ în judeţul Tulcea, care rămâne sub atenţionare de cod galben şi unde se vor acumula 25 - 40 l/mp.

