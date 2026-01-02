Iarnă severă în munții României. Ce trebui să știe turiștii și șoferii porniți la drum

Vremea
02-01-2026 | 19:52
Este viscol în munte, la mare altitudine, iar mai jos ninge. Un cod galben și unul portocaliu acoperă o parte din țară, până sâmbătă.  

autor
Alexandra Clej,  Octavian Moldovan

În Maramureș, traficul a fost îngreunat pentru că zăpada se tot aduna pe șosea și utilajele nu reușeau să o curețe la timp. Pentru mai multe ore, în județul Cluj a fost și cod roșu de viscol.

Așa a fost în Masivul Vlădeasa, la peste 1.800 de metri altitudine. Zona s-a aflat, temporar, sub cod roșu de viscol. Rafalele au depășit 120 de kilometri pe oră și zăpada spulberată limita vizibilitatea la câțiva metri.

Corespondent ProTV: ”Suntem la aproape 1.400 de metri altitudine, aici ninge viscolit, vântul bate deja cu putere, iar stratul de zăpadă are aproape 20 de cm”.

Vântul nu a fost la fel de aprig în județul vecin, în zona Padiș, dar tot a suflat și cu peste 90 de kilometri pe oră.

În alte zone, a nins puternic. 49 de utilaje au turnat peste 500 de tone de materiale antiderapant pe drumurile județele, dar șoferii tot au înaintat greu în pasurile Gutâi și Prislop.

Bărbat: ”N-o deszăpezit deloc, absolut deloc. Mașinile urcă, dar nu mai pot coborî. E foarte greu”.

Bărbat: ”E teroare, nu știu cum o să ajung la Sighet, în ritmul ăsta”.

Bărbat: ”Destul de greu, totul e înzăpezit. Sunt câteva mașini de la deszăpezire, dar cred că în jumătate de oră o să fie mai bine”.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să nu practice sporturi de iarnă la peste 1.800 de metri altitudine

Narcis Maier, șef prognoză Stația Meteo Cluj: ”Vom avea parte de un episod de iarnă destul de sever în zona montană, așteptăm și să se depună un strat de zăpadă de 30 chiar 50 de cm, iar în anumite zone troianul o să fie și mai mare. Suntem la contactul dintre două mase, una rece, aflată în nordul Europei, care coboară și în țara noastră și o masă de aer caldă și umedă, de origine mediteraneană, care va aduce un aflux de umezeală în atmosferă”.

În Munții Făgăraș, s-a produs și o avalanșă de mari dimensiuni. Într-o fotografie se văd doi schiori, sub ei, zăpada s-a rupt și s-a dus la vale mai bine de 300 de metri, potrivit salvamontiștilor.

A înghițit și chioșcurile de la Bâlea Lac. Norocul a făcut să nu fie nimeni în zonă. Nici cei doi schiori nu au avut de suferit.

Dan Popescu, Salvamont Sibiu: ”Este o zonă frecventată de schiorii freeride. Zăpada este destul de mare, au fost câteva zile cu vânt și viscol și ninsori. Nu are o aderență, presiune foarte bună între straturi și atunci riscul de avalanșă este ridicat, gradul 3 din 4. S-ar putea să crească”.

Salvamontișii le recomandă turiștilor să nu practice sporturi de iarnă la peste 1.800 de metri altitudine și să nu urce pe munte fără să verifice prognoza meteo. 

Sursa: Pro TV

iarna, zapada

Dată publicare: 02-01-2026 18:48

