ANM a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice, nordice şi centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi în general apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.