Buletinul de vot pentru consiliul local este lung de 1 metru și 44 de centimetri lungime și conține nu mai puțin de 1.120 de candidați.

Bărbat: „Am vrut să votez prin corespondență, dar buletinul de vot nu a încăput pe masă”.

Dimensiunea uriașă se explică prin sistemul electoral local. Toate cele 22 de partide și grupuri electorale înregistrate pot propune până la 93 de candidați - exact numărul de mandate din parlamentul local.

Claudia Flick, responsabil electoral al orașului: „Pe site-ul nostru există un videoclip explicativ și buletine de vot-model, astfel încât oamenii să poată exersa acasă cum pot să voteze”. Autoritățile locale estimează că numărarea voturilor va dura până la 4 zile, ceea ce înseamnă că și răbdarea alegătorilor va fi pusă la încercare. Candidații speră, totuși, ca efortul să merite.

Thomas Bäppler-Wolf, candidat al partidului local Die Frankfurter: „Acest buletin de vot este cel mai mare din Germania. Chiar și într-un oraș de peste un milion de locuitori, precum München, este mai mic. Cred că pentru unii oameni este prea mult”.

Cu toate acestea, unii cetățeni privesc situația cu optimism. Până în ziua alegerilor, locuitorii din Frankfurt mai au câteva săptămâni să se pregătească, să studieze lista interminabilă de nume și să învețe arta împăturirii unui buletin de vot lung cât o... față de masă.