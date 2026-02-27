Asta la mai puțin de două luni după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune militară condusă de SUA, notează AFP.

Vicepreședinta lui Maduro, Delcy Rodriguez, a preluat puterea în ianuarie și a operat de atunci o schimbare de direcție în relațiile dintre Caracas și Washington, întrerupte din 2019.

Ea s-a întâlnit astfel cu șefa misiunii SUA în Venezuela, directorul CIA, șeful comandamentului militar american pentru America Latină și secretarul american pentru Energie.

'Blocada și sancțiunile împotriva Venezuelei trebuie să se încheie', a cerut Rodriguez într-un discurs difuzat joi la televiziunea de stat.

Petrolul venezuelean este supus unui embargou american din 2019. În ultimele săptămâni, însă, Trezoreria SUA a emis licențe care permit câtorva companii multinaționale să opereze în anumite condiții.

După căderea lui Nicolás Maduro, Washingtonul s-a declarat responsabil de Venezuela, care deține cele mai mari rezerve de țiței din lume.

În discursul său despre Starea Uniunii marți, Donald Trump a salutat relația stabilită cu președinta interimară și a declarat că Statele Unite au primit peste 80 de milioane de barili de petrol din Venezuela, un 'nou prieten și partener'.

'Președinte Trump, în calitate de prieteni, de parteneri, deschidem un nou program de cooperare cu Statele Unite', a subliniat joi Rodríguez.

Sub presiunea americană, guvernul pe care îl conduce a reformat în special sectorul petrolier pentru a-l deschide sectorului privat și a adoptat o lege a amnistiei pentru a elibera prizonierii politici.

Cu toate acestea, procesul de eliberare avansează într-un ritm lent. ONG-ul Foro Penal estimează că peste 560 de prizonieri politici rămân în închisorile venezuelene.