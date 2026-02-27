Proiectul de ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează unele acte normative în materie fiscal-bugetară prevede măsuri pentru reducerea riscului privind neplata accizelor şi TVA datorate bugetului de stat de către operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderenţă produse energetice.

Actul normativ menţionează, printre altele, că vor fi stabilite, prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, condiţiile pentru obţinerea atestatului de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură şi biocombustibili.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă modifică şi completează unele acte normative în domeniul energiei, în vederea promovării producerii de biometan, stabilind măsuri legislative care să faciliteze producerea, injectarea, transportul şi comercializarea acestuia. Sunt prevăzute obligaţiile şi drepturile producătorilor de biometan, precum şi responsabilităţile tehnice şi financiare aferente injectării biometanului în sistemele de transport şi distribuţie a gazelor naturale, comercializării acestuia, accesului şi racordării la reţelele de gaze naturale, precum şi relaţia operaţională cu operatorii de sistem, în concordanţă cu particularităţile acestei activităţi.

Guvernul va discuta şi un proiect de hotărâre care prevede suplimentarea sumei alocate pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit.

Executivul intenţionează, de asemenea, să modifice hotărârea privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

Guvernul vrea să limiteze cheltuielile prefecților

Conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, în anul 2026, pentru fiecare funcţie de prefect, respectiv de subprefect, plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuinţa de serviciu, cazare şi deplasarea dus-întors între municipiul în care îşi are sediul instituţia prefectului şi localitatea de domiciliu va fi de 18.000 lei anual, respectiv 1.500 lei lunar. În situaţia în care chiria stabilită prin contract depăşeşte plafonul maxim, suma decontată nu va putea depăşi valoarea acestuia.

Pe agenda Guvernului se mai află eliberări şi/sau numiri de prefecţi şi subprefecţi, precum şi declararea unui teren ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea sa în administrarea Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova.

Executivul va discuta şi un memorandum privind Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2026.