Sâmbătă se face mai cald, se vor atinge 15 grade, iar duminică maximele vor ajunge la 17 grade.

Avem astăzi o zi frumoasă, cu cer curat în majoritatea zonelor. Doar în nordul Dobrogei, mai apar câţiva nori, dar fără ploi. Se încălzește ușor, mai ales în jumătatea de vest a țării. Temperaturile pornesc de la 4 grade în estul și sud estul României și vor ajunge până la 12 grade în regiunile vestice.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici este un pic de ceață la începutul zilei. Apoi atmosfera devine foarte plăcută și se mai încălzește puțin față de ieri. Temperaturile urcă până la 7 grade în Bărăgan.

Se înseninează peste tot

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile cresc uşor. Se înseninează peste tot şi la amiază se ating 6 grade la Brăila.

În nordul Moldovei și în Bucovina găsim tot soare, vreme bună şi temperaturi peste cele înregistrate ieri. Vântul rămâne domol, iar maximele ajung la 6 grade la Piatra Neamț.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim vreme plăcută și se mai încălzeşte puţin. După prânz se ating 11 grade la Satu Mare și la Baia Mare, valori mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, ajung pe la 12 grade la Timișoara și la Reșița. Atmosfera va fi însorită, însă în primele ore ale zilei s-ar putea să fie un pic de ceață.

În Transilvania este frig acum dimineața, mai ales în depresiuni. Vremea se încălzește însă, la orele amiezii, iar la Alba Iulia se vor atinge 10 grade. La noapte se face din nou foarte frig în depresiuni. La Miercurea Ciuc se vor înregistra -14 grade.

Sud vestul țării are parte de soare și atmosferă plăcută, însă în primele ore ale zilei o să fie un pic de ceață. Tendința de încălzire se menține și aici, iar maximele vor ajunge la 11 grade.

În ținuturile sudice găsim tot soare, vreme bună și temperaturi mai ridicate decât ieri. Vântul rămâne domol, iar maximele ajung pe la 9 grade la Giurgiu.

Vremea la București

La București avem încă o zi frumoasă, cu soare și temperaturi în ușoară creștere, insă acum dimineaţă este cam frig. Vântul va sufla slab şi după prânz se vor înregistra în jur de 9 grade. Urmează o noapte senină, dar rece, cu -3 grade în centru și -6 grade la marginea orașului.

Și în zonele montane se anunță atmosferă însorită și plăcută, însă dimineața va fi cam rece. Se încălzește ușor, mai ales în Carpații Occidentali.