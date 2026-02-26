Anul trecut, Tarom a înregistrat pierderi semnificative de 30 de milioane de euro.

Conform planului de restructurare aprobat în 2024, Tarom are voie să opereze zboruri directe în cel mult 15 destinații. Dar se extinde prin parteneriate.

De pildă, prin alianța SkyTeam, românii pot călători cu o singură escală și pauze scurte între zboruri din Paris sau Amsterdam către Brazilia, Argentina, Venezuela ori Statele Unite, iar discuțiile pentru China sunt în curs. Totodată, parteneriatul cu Scandinavian Airlines început în această lună permite zboruri cu un singur bilet și tot o singură escală spre Copenhaga, Oslo și Stockholm.

Operatorul aerian va lansa și o aplicație mobilă anul acesta.

Pagubă de 30 de milioane de euro în primele 8 luni din 2025

În prezent compania Tarom are o flotă de 14 aeronave care zboară atât intern cat și în orașe mari din Europa precum Madrid, Paris sau Budapesta. Pe rutele europene operează aeronave Boeing 737, în timp ce cursele interne sunt deservite de ATR-uri, mai eficiente pentru distanțe mici. În iulie și august compania va primi două aeronave Boeing 737 MAX care vor fi mai economice ceea ce înseamnă prețuri mai mici de operare, dar și bilete mai ieftine. Acestea vor fi introduse pe destinațiile mai lungi.

Compania încearcă prin aceste măsuri să recupereze perderile financiare din anii trecuți. Numai în primele 8 luni din 2025 Tarom a înregistrat o pagubă de 30 de milioane de euro.

Narcis Pascu, sindicalist TAROM: Pierderile companiei Tarom sunt datorate prostului management și lipsei de predictibilitate în management. Prin vânzarea de aeronave, prin tăierile de aeronave și prin vânzarea sloturilor istorice ale companiei Tarom, niște decizii foarte prost făcute.

Silvia Teodorescu, purtătorul de cuvânt al TAROM: Am estimat într-un plan de business niște încasări, niște prețuri pe bilete, dar la începutul anului 2025 operatorii low cost și-au crescut accelerat capacitatea de zbor și nu au crescut-o doar pe destinațiile Tarom către punctele europene ci și pe cursele interne tradiționale ale Tarom așa că a trebuit într-un singur trimestru cu limitările pe care planul le impune să găsim noi soluții astfel încât să ne revenim. Cei care vor să trimită un pachet peste hotare vor putea să facă acest lucru spre 800 de destinații prin programul SkyTeam Cargo.