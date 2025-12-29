Cod roșu de viscol pe Transalpina. Drumul spre Rânca a fost închis din cauza rafalelor de peste 120 km/h: „E dezastru”

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Vremea rea a închis drumul pe Transalpina, între Novaci și Rânca.

Turiștii au coborât din stațiune doar în spatele utilajelor pentru deszăpezire, iar de urcat nici nu se pune problema.

Vizibilitatea în zonă ajunge la zero în locurile unde zăpada spulberată de pe creste a fost adusă pe șosea.

În prima parte a zilei, autoritățile vor decide, în funcție de evoluția condițiilor meteo, dacă circulația rămâne închisă.

Drumul ce leagă Novaci de Rânca a fost închis la ora 18:00.

Înainte, turiștilor li se ceruse să coboare deja din stațiune, dacă aveau planuri să plece.

Însă și după lăsarea serii au fost oameni care au pornit la drum, deși alerte de cod roșu le-au fost trimise tuturor celor aflați la Rânca.

Șofer: „Ca-n filme, tată. E real, da, e real, exact ca în filmele de groază.”

Coloanele de șoferi au fost aduse pe rând la baza muntelui, în siguranță.

Șofer: „E dezastru ce e sus. Nu puteam merge cu 30–40 la oră. Cine nu crede, să nu urce.”

Șoferiță: „Noi suntem pățiți, nu mai puteam să coborâm. Deci la coborâre erau probleme.”

Reporter: „Și la urcare?”

Șoferiță: „Da, și la urcare.”

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: „Nu ne aducem aminte să mai fi avut cod roșu. E vânt în zona montană. Din fericire, putem spune că nu avem foarte multă zăpadă adunată, dar deja vizibilitatea scade la zero. Vântul are rafale de peste 120 km/h.”

La baza muntelui, cei care plănuiau să urce la Rânca au fost întorși din drum de polițiști.

Șofer: „Ne întoarcem, nu avem ce face.”

Reporter: „Ați avut treabă sus sau distracție?”

Șofer: „Treabă.”

Șoferiță: „Am vrea să mergem și noi la Rânca, la zăpadă, dar din păcate drumul este închis și am făcut și 200 de kilometri degeaba.”

Reporter: „De unde veniți?”

Șoferiță: „Din Olt.”

Reporter: „Și vă întoarceți?”

Șoferiță: „Nu avem încotro.”

Zona de acces pe tronsonul de drum închis a fost supravegheată permanent, pentru ca șoferii să nu se aventureze pe munte în asemenea condiții.

