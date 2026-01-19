Bărbat blocat într-un tomberon îngropat din „El Retiro”, salvat de pompieri. Au folosit „fălcile vieții”

19-01-2026 | 22:35
Un bărbat din Guadalajara a rămas blocat într-un container de deșeuri solide numit „Punto Limpio” (Punct curat). A avut nevoie de ajutorul pompierilor ca să-l elibereze.

Mihai Niculescu

Un bărbat a fost salvat după ce a rămas blocat într-un mecanism de depozitare a deșeurilor solide în orașul Guadalajara. Incidentul s-a produs acum câteva zile, într-un container al programului „Punto Limpio”, din cartierul El Retiro. Conform primelor informații, bărbatul a încercat să intre în depozitul de reciclare, dar corpul său a rămas blocat, ceea ce a determinat declanșarea unei operațiuni de urgență, arată publicația Tribuna de Mexico.

Personalul Protecției Civile și Pompierilor Municipali a răspuns la apelul de urgență. La sosirea la fața locului, ofițerii au confirmat că persoana era imobilizată de mecanismul cutiei pentru deșeuri îngropată. Datorită complexității mecanismului din oțel, salvatorii au stabilit că singura modalitate de a elibera persoana era prin utilizarea unor unelte specializate.

Pentru a realiza extracția cu succes, membrii Protecției Civile și Pompierilor Municipali au utilizat echipament hidraulic, denumit în mod obișnuit „fălci de salvare”. După câteva minute de manevre precise, bărbatul a fost eliberat aproape nevătămat. Bărbatul încercase să intre singur în depozit, rămânând blocat accidental.

Ce este „Punto Limpio”

Aceste tipuri de stații de colectare și reciclare, cunoscute sub numele de „Punto Limpio”, sunt infrastructuri concepute pentru separarea materialelor precum metale, hârtie, carton și plastic. Sistemul dispune de containere subterane care urmăresc modernizarea gestionării deșeurilor solide în zone aglomerate, precum Bosque Los Colomos, Parque Morelos și Parque Agua Azul, împiedicând amestecarea acestor deșeuri cu gunoiul menajer.

Autoritățile au făcut un apel către populație să respecte scopul acestor spații de reciclare. S-a subliniat faptul că încercarea de a pătrunde în structura unui container reprezintă un risc ridicat pentru integritatea fizică, așa cum s-a demonstrat în această situație.

Primăria din Guadalajara reamintește că aceste containere sunt concepute exclusiv pentru a facilita procesarea materialelor precum sticla și Tetra Pak.

Sursa: Tribuna de Mexico

Etichete: mexic, gunoi, container,

Dată publicare: 19-01-2026 22:20

Românii care colectează PET-uri, doze și sticle aruncate la tomberon câștigă lunar suficienți bani pentru a-și rotunji consistent veniturile, după cum reiese din datele Returo-SGR.

