Două mase de aer se vor ciocni deasupra României. ANM anunță ger și ninsori. Zonele afectate

19-01-2026 | 22:15
iarna, ger romania
Inquam Photos / Octav Ganea

O masă de aer cald provenită dinspre sud se va ciocni cu aerul polar-arctic peste România. În același timp, un ciclon va aduce vânt puternic, ninsori și ger în mai multe zone din Europa.

Lorena Mihăilă

Prima jumătate a lunii ianuarie 2026 a fost marcată, în România, de episoade frecvente de ninsoare, local însemnate cantitativ, care au dus la depunerea unui strat consistent de zăpadă în mare parte din țară. Ulterior, pătrunderile repetate de aer polar-arctic, favorizate de circulațiile atmosferice nordice și nord-estice, au adus temperaturi deosebit de scăzute și ger accentuat.

Potrivit datelor meteorologice, până la 17 ianuarie temperatura medie la nivel național a fost de -2,7°C, cu 0,8°C sub media perioadei de referință 1991–2020. Această valoare contrastează puternic cu ultimii 5–6 ani, când iernile au fost mai blânde, cu medii lunare pozitive.

Blocaj atmosferic în Europa

Harta sinoptică valabilă pentru 18 ianuarie indică o situație de blocaj atmosferic la nivelul Europei. Meteorologii au remarcat existența unui anticiclon est-european, extins din zona Munților Ural, domină estul continentului, în timp ce două zone ciclonice active sunt prezente în nord-vestul Oceanului Atlantic și în regiunea cuprinsă între Peninsula Iberică și nordul Africii.

Aerul foarte rece de origine polar-arctică acoperă estul Europei, cu temperaturi sub -15°C în Belarus și Ucraina, în contrast puternic cu masele de aer mai calde din vestul și sudul continentului.

Zapada, frig, ger, iarna, ninsoare,
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

Ciclonul „Harry” va lovi sudul Europei

Ciclonul mediteranean „Harry” se va intensifica deasupra nordului Africii și va avansa spre vestul și centrul Mării Mediterane. Acesta va genera rafale de vânt de 70–90 km/h, local peste 100 km/h, și cantități importante de precipitații în estul Spaniei, sudul Franței, insulele Baleare, Corsica, Sardinia și sudul Italiei. Pentru aceste regiuni au fost emise avertizări meteo de cod galben, portocaliu și chiar roșu.

România va rămâne sub influența unui câmp de presiune ridicată, favorizând menținerea valului de frig. Temperaturile maxime vor fi în general cuprinse între -8 și -2°C, iar nopțile și diminețile vor aduce ger accentuat, cu minime între -20 și -6°C, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile intramontane din Transilvania.

O ușoară încălzire este prognozată pentru miercuri și joi, mai ales în vestul și nord-vestul țării, pe fondul apropierii ciclonului mediteranean. În sud și sud-est, există probabilitatea apariției precipitațiilor mixte, cu risc de polei.

Spre sfârșitul săptămânii, incertitudinea prognozei crește, România urmând să se afle la granița dintre o masă de aer mai caldă din sud și aerul rece persistent din est și nord-est, ceea ce poate favoriza evoluții meteo rapide și contrastante.

Ciocniri și dispute deschise așteptate la Formul de la Davos. Liderii UE au mers în Elveția cu un mesaj clar pentru Trump

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 19-01-2026 22:09

